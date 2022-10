Ter internet por Wi-Fi em todas as divisões da casa é sempre um desafio. Nos últimos anos têm aparecido interessantes soluções e hoje é possível minimizar tal problema.

A devolo, marca bastante conhecida nesta área de soluções de comunicação, lançou recentemente os Turboboosters, os repetidores Wi-Fi da devolo que realmente funcionam.

Os repetidores Wi-Fi são umas das soluções baratas para resolver problemas de cobertura. No entanto, este tipo de equipamentos nem sempre são os mais estáveis e nem sempre garantem a largura de banda que dispomos em casa. Consciente de tais problemas, a devolo lançou agora os Turboboosters.

A devolo apresentou dois novos modelos de repetidor que suportam a norma Wi-Fi 6: o devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000 e o devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400. Os novos repetidores da devolo são indicados para expandir rapidamente o Wi-Fi doméstico com elevado desempenho e inteligência.

Wi-Fi 6: Comunicações de alta velocidade

A norma Wi-Fi 6 garante elevadas taxas de dados Wi-Fi. Além de velocidades turbo, a nova norma fornece muitas inovações benéficas para os novos dispositivos Wi-Fi 6, mas também smartphones, tablets e portáteis mais antigos.

Uma das suas principais características é o OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Esta tecnologia de modulação de última geração utiliza frequências Wi-Fi de forma muito mais eficiente. Isto significa que há mais largura de banda disponível para cada fluxo de dados e que o número de dispositivos fornecidos com alta velocidade é maximizado.

Com um Target Wake Time (TWT) otimizado, o Wi-Fi 6 é também altamente eficiente no controlo da comunicação sem fios e se os dispositivos não precisarem de uma ligação constante no momento “coloca-os a dormir” por uma duração mais longa.

Principais características do devolo Repeater 5400

Facilmente instalado com o premir de um botão

Nova norma Wi-Fi 6

Wi-Fi mesh para uma rede doméstica sem descontinuidades

Encriptação WPA3 & WPA2

Repetidor Wi-Fi para 2,4 e 5 GHz a velocidades até 5400 Mbps, configuração de antena 2x2 + 4x4 MIMO

Duas portas gigabit para ligação de dispositivos compatíveis com a rede via cabo Ethernet

Indicador de sinal de quatro níveis para um posicionamento ideal

Aplicação gratuita devolo Home Network com assistente de instalação e para configurar a rede doméstica devolo

Caixa desktop

Compatível com todos os routers Wi-Fi e dispositivos Wi-Fi

Devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000

Facilmente instalado com o premir de um botão

Nova norma Wi-Fi 6

Wi-Fi mesh para uma rede doméstica sem descontinuidades

Encriptação WPA3 & WPA2

Repetidor Wi-Fi para 2,4 e 5 GHz a velocidades de até 3000 Mbps, configuração de antena 2x2 MIMO

Uma porta gigabit para ligação de dispositivos compatíveis com a rede via cabo Ethernet

Indicador de sinal de quatro níveis para um posicionamento ideal

Aplicação gratuita devolo Home Network com assistente de instalação e para configurar a rede doméstica devolo

Caixa: ficha de parede

Compatível com todos os routers Wi-Fi e dispositivos Wi-Fi

Os novos repetidores são compatíveis com todos os routers e dispositivos. Em apenas alguns minutos está pronto: basta ligar, premir o botão e já está!

Preços e disponibilidade dos repetidores...

Os novos repetidores da devolo estão já disponíveis no mercado português. O Wi-Fi 6 Repeater 3000, com ligação direta à tomada elétrica, está disponível por 99,90 euros. O devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400, com formato desktop, está disponível por 149,90 euros. A devolo fornece uma garantia de fabricante de 3 anos em todos os produtos.