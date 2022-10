O Japão está a desenvolver máquinas de lavar roupa para lavar humanos

Pode parecer uma ideia peregrina, contudo, vindo do Japão, não será de admirar a utilidade. Isto é, se as pessoas têm máquina de lavar roupa em casa, por que não uma máquina para lavar o corpo? Calma, a ideia não é de agora, já nos anos 70 havia quem quisesse trocar em casa o poliban (vulgo bases de duche) ou a banheira por uma máquina de "limpeza do real corpo humano".

Segundo a ideia dos investigadores japoneses, a pessoa mete-se dentro de uma máquina de lavar e é-lhe servida uma limpeza automatizada com todo o conforto. O vídeo não deixa dúvidas.

Máquina de lavar o corpo humano já está a ser pensada no Japão

De facto, nos anos 70 existiu um conceito muito semelhante, quando o gigante japonês da eletrónica Sanyo Electric introduziu o seu "Banho Ultra-sónico", uma máquina de lavar roupa humana que limpava, massajava e secava o ocupante num ciclo totalmente automatizado de 15 minutos".

Esta ideia pioneira nunca se concretizou, sendo enterrada até agora, quando a Science, uma empresa tecnológica japonesa especializada em inovação em casas de banho e cozinhas, quis dar uma nova reviravolta às "máquinas de lavar roupa para humanos".

A Science anunciou a criação da sua própria versão como parte da sua linha de produtos Mirable. Chamado "Projeto Usoyaro", a mais recente "tecnologia de bolha fina", bem como uma variedade de sensores de monitorização e um sistema de inteligência artificial para produzir uma experiência de banho complexa.

De acordo com a empresa:

O objetivo do Projeto Usoyaro não é apenas limpar completamente o corpo do utilizador, mas também proporcionar um espaço de cura onde este possa relaxar e descontrair ao som de música calmante e à visão de imagens exibidas na água. Ecrã durável dentro da máquina.

A "máquina de lavar humana" inclui aparentemente sensores que medirão o estado dos sistemas nervosos simpático e parassimpático, e a IA incorporada utilizará os dados recolhidos para criar a atmosfera mais confortável possível.

Se tudo correr como planeado, a empresa oferecerá uma versão moderna da máquina de lavar roupa humana até 2025, quando esperam exibi-la na Exposição de Osaka.