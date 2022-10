Aquarist, o jogo para apreciadores de aquários e afins

Os amantes de aquariofilia e da arte de criar ecossistemas marinhos em pequenos (ou grandes aquários) terão em Aquarist um jogo à sua medida.

O titulo que já se encontra disponível para PC e Nintendo switch, encontra-se também a caminho da Xbox One e da Xbox Series X. Venham conhecer melhor...

É uma paixão que, de certa forma, também acaba por se tornar numa arte. A aquariofilia e a construção de aquários é uma ocupação que leva milhares de pessoas a tentar recriar da melhor forma e também mais bela, os ecossistemas nativos de muitas espécies de peixes (e não só), em suas casas.

E parece que para todos esses apaixonados chegou (para já, apenas ao PC e à Nintendo Switch) um jogo que é capaz de os fazer sorrir, Aquarist.

Com lançamento previsto também para Xbox One e Xbox Series X, o jogo promete horas de divertimento a construir aquários, que tanto vão do tamanho de pequenos expositores de sala de estar, até grandes piscinas com tubarões lá dentro.

Os estúdios polacos FreeMind S.A. (a versão da Switch foi desenvolvida por Ultimate Games S.A.), responsáveis pelo jogo, desenvolveram o jogo de forma a permitir aos jogadores um vasto leque de opções de criação e gestão dos nossos aquários pelo que, quer tenham ou não experiência na vida real neste tipo de arte, vão encontrar em Aquarist, uma experiência vasta e completa.

Em Aquarist, o jogador é o dono de uma loja de aquários. A jogabilidade conta com vários elementos de gestão da própria loja, assim como, criação de aquários, claro.

O jogador irá criar, restaurar, gerir e proceder à manutenção de vários aquários, enquanto trabalha nos seus negócios e completa quests e tarefas especificas do jogo.

O progresso no jogo, disponibiliza expansões ao nosso negócio, incluindo novos aquários, novos acessórios, novas espécies de planta assim como também, de novas espécies de peixes para os nossos aquários. No jogo, poderemos encontrar uma grande variedade de plantas e peixes de diferentes tipos de habitats, abrindo assim as possibilidades aos jogadores para criarem os seus aquários com liberdade, criatividade e imaginação.

“Aquarist é um jogo calmo e relaxante orientado claramente para apaixonados por aquários. O jogo pode ser caracterizado por apresentar uma grande dose de realismo e atenção ao pormenor. Por exemplo, com a criação de um ecossistema especifico, teremos de conseguir manter no aquário todas as condições para esse ambiente, de forma a que as plantas e peixes nativas possam sobreviver.” referiu Rafał Jelonek da Ultimate Games S.A.

Aquarist já se encontra disponível para PC e Nintendo Switch, com a versão Xbox One e Xbox Series X ainda sem data concreta.