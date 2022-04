E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de muitas novidades na ciência, testámos o citadino Hyundai Bayon e o smartphone Huawei nova 9 SE, e muito mais.

Felizmente, a saúde mental é cada vez mais relevante e um tópico crescentemente explorado. Por essa razão, os especialistas têm estudado de que forma é que os planos de Zuckerberg para o metaverso poderão impactar os indivíduos.

As opiniões não são unânimes e o debate passa por entender se este impacto será positivo ou negativo.

O novo Huawei nova 9 SE foi apresentado em meados de março e é uma das mais robustas propostas na gama média do mercado dos smartphones. O modelo tem como trunfo a fotografia, não fosse ele um smartphone Huawei, mas os seus atributos vão além disso.

Depois de alguns dias de testes, apresentamos-lhe alguns desses atributos.

Uma empresa de Vila Nova de Famalicão está a desenvolver um produto muito interessante na área da segurança e alarmística. Imagine que, sem grande aparato, consegue saber se estão pessoas estranhas à porta da sua casa ou mesmo no interior. Ou se a pessoa que está ao seu cuidado caiu ou saiu para um lugar que não devia. É nesta linha de informação que está a ser desenvolvido o HelpInTex. Trata-se de um tapete com tecnologia que poderá identificar quem passa por cima dele.

O projeto chega este ano à sua última etapa de desenvolvimento, embora ainda sem data para chegar ao mercado, nem um valor indicativo de venda ao público.

O mundo mudou muito desde que a NASA colocou os discos de ouro nas Voyager. Estes mensageiros contêm sons e imagens selecionados como amostra da diversidade de vida e culturas da Terra e são dirigidos a qualquer forma de vida extraterrestre. Além desta mensagem, que está pelos confins do Universo, existem outras mensagens de rádio interestelar enviadas pelos grandes telescópios, como o Arecibo. Agora temos muitos outros a tentar encontrar vida alienígena.

Uma equipa de investigadores internacionais do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA delineou um novo design para uma mensagem destinada a formas inteligentes de vida extraterrestre.

Já aqui vimos várias vezes que a tecnologia é uma excelente aliada da medicina. Prova disso é, desta vez, um slime magnético que poderá vir a ser utilizado no sistema digestivo para, por exemplo, ajudar na redução de danos resultantes da ingestão de uma bateria.

Embora tenha sido anunciado perto do dia das mentiras, os seus criadores já provaram a sua veracidade.

Com a prática da mineração de criptomoedas ainda bastante ativa ao nível global, muitas marcas aproveitam assim esta oportunidade para desenvolverem autênticas galinhas dos ovos de ouro que, no fundo, são equipamentos dedicados a esta atividade.

Neste sentido, a Intel anunciou recentemente o seu novo chip designado Blockscale, uma ASIC especializada na extração das moedas digitais.

A Hyundai, ao longo destes últimos anos, tem apostado num design mais europeu para os seus veículos e tecnologias de assistência à condução que descompliquem a vida ao condutor. Como tal, dentro da sua oferta encontrámos ajustes nos segmentos para irem ao encontro das necessidades do consumidor. Um caso de sucesso desta filosofia é o novo membro do segmento B-SUV, o Bayon. Este é um crossover concebido especificamente para a Europa. O objetivo da fabricante passa por democratizar a tecnologia, tornando-a acessível a todos.

Experimentámos o Hyundai Bayon e deixamos a nossa experiência ao volante deste SUV urbano.

Elon Musk tem alargado a sua presença em novos mercados e novas tecnologias de forma acelerada. Os seus interesses são cada vez mais distintos e a prova disso são as novidades que empresas como a Tesla têm mostrado.

Algo que está na calha para ser apresentado em breve é o Optimus, o robot humanoide da Tesla. Agora, a empresa de Elon Musk tem finalmente um plano para a sua produção, que deverá ser iniciada muito em breve.

Os consumidores estão cada vez mais exigentes e procuram, por essa razão, marcas que apostem na inovação. A pensar nisto, a Nike vai abrir um novo Centro Tecnológico, em Atlanta, para ajudar a empresa a reinventar a experiência dos consumidores.

A previsão para a abertura da nova instalação está apontada para 2023.

O reconhecimento facial sempre foi um tema delicado para as autoridades europeias que, até aqui, tem usado sistema como impressões digitais ou ADN, para identificar pessoas. No entanto, um sistema de reconhecimento facial a nível europeu estará a ser desenvolvido com uma base de dados a uma escala sem precedentes.

A sua implementação, no entanto, não é consensual e os reguladores apontam muitas críticas ao sistema.

Já foi lançado Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5, a edição deste ano do jogo oficial do Campeonato do Mundo de Supercross.

O desenvolvimento do jogo ficou novamente a cargo da Milestone que, conta com muita experiência no desenvolvimento de jogos de motos, como MotoGP, Hot Wheels Unleashed ou MXGP 2021 podem exemplificar.

Nós já experimentámos toda a adrenalina e emotividade de Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5. Venham ver...

Pelo mundo fora, muitos são aqueles que desejam ser imortais. Embora seja um desejo questionável e comprovadamente, para já, impossível de concretizar, os cientistas conseguiram, por sua vez, reverter o envelhecimento das células humanas.

Os testes da fase experimental conseguiram reverter o envelhecimento em 30 anos.

É um novo marco na descoberta do espaço. Os cientistas podem ter vislumbrado algum do material mais antigo do Universo. De acordo com um estudo, ainda a ser revisto, os investigadores encontraram um objeto não identificado a quase 13,5 mil milhões de anos-luz de distância.

Esta tem quase a idade do próprio universo, o que significa que o objeto, apelidado de HD1, é provavelmente uma galáxia particularmente distante.