Conheça o Hyundai Bayon, eleito o carro citadino do ano 2022

A Hyundai, ao longo destes últimos anos, tem apostado num design mais europeu para os seus veículos e tecnologias de assistência à condução que descompliquem a vida ao condutor. Como tal, dentro da sua oferta encontrámos ajustes nos segmentos para irem ao encontro das necessidades do consumidor. Um caso de sucesso desta filosofia é o novo membro do segmento B-SUV, o Bayon. Este é um crossover concebido especificamente para a Europa. O objetivo da fabricante passa por democratizar a tecnologia, tornando-a acessível a todos.

Experimentámos o Hyundai Bayon e deixamos a nossa experiência ao volante deste SUV urbano.

Hyundai Bayon, concebido para a Europa

Atualmente temos de nos questionar se devemos apostar num carro a diesel, a gasolina, num híbrido, ou num 100% elétrico. Os combustíveis, a manutenção, a disponibilidade para carregar as baterias e o preço da energia elétrica são argumentos que devem ser bem pesados para podermos decidir com rigor.

Para muitos, esta é a hora dos elétricos, mas, no panorama atual, um carro a gasolina não é de todo descabido, considerando que poderá ser substancialmente mais barato na sua vida útil, em termos do preço do combustível, do consumo e das manutenções.

Assim, vamos começar por mostrar uma oferta para o mercado a gasolina. Um SUV "pequeno por fora e grande por dentro", literalmente!

De nome inspirado na cidade de Bayonne, um dos destinos mais populares no sudoeste de França, o novo Hyundai Bayon é um SUV crossover “pequeno por fora, mas grande por dentro”. Concebido na e para a Europa, o mais recente membro da família SUV Hyundai possui um exterior compacto, um interior espaçoso e uma variedade muito interessante de equipamentos de segurança e conectividade.

Design sofisticado que capta a atenção dos mais distraídos

Com a elegância associada aos SUV Hyundai, o Bayon reflete a identidade de design “Sensuous Sportiness”, que se baseia numa combinação de fatores como a proporção, arquitetura, design e tecnologia.

Na dianteira, a grelha estende-se até ao final da carroçaria, conferindo-lhe uma postura robusta. Na traseira, faróis em formato de uma seta salientam a dinâmica do pilar C, criando uma postura ampla devido à sua posição alongada. O Hyundai Bayon traz jantes em liga leve de 17".

De formas desportivas e expressivas, está disponível em nove cores exteriores, incluindo a nova cor de lançamento, Mangrove Green. De modo a garantir uma maior personalização, aqueles que desejarem poderão selecionar o tejadilho pintado na cor Phantom Black.

Cores exteriores disponíveis:

Mangrove Green Pearl [cor de lançamento] com opção de tejadilho em Phantom Black

Phantom Black Pearl

Polar White com opção de tejadilho em Phantom Black

Sleek Silver Metallic com opção de tejadilho em Phantom Black

Elemental Brass Metallic com opção de tejadilho em Phantom Black

Dragon Red Pearl com opção de tejadilho Phantom Black

Aqua Turquoise Metallic com opção de tejadilho Phantom Black

Aurora Grey Pearl

Intense Blue Pearl com opção de tejadilho Phantom Black

Conforto e espaço: O melhor dos dois mundos no Hyundai Bayon

O eleito Citadino do Ano 2022, em Portugal, garante um amplo espaço interior, compacto e versátil, com uma posição elevada de condução, por forma a proporcionar qualidade de visibilidade, e uma maior confiança e controlo.

Além disso, apesar das suas dimensões exteriores compactas, garante um volume de bagageira de referência no segmento, com 411 litros de capacidade, bem como a maximização do conforto dos passageiros dianteiros e traseiros.

Existe um piso na bagageira ajustável que pode ser configurado para ficar nivelado com a borda de carregamento. Não tem pneu suplente, mas traz gel anti-furo e um compressor.

O Hyundai Bayon conta com iluminação em LED integrada nas áreas interiores dianteiras e traseiras.

Dimensões:

Comprimento: 4,180 mm

Largura: 1,775 mm

Altura: 1,490 mm (1,500 mm com jantes em liga leve 17”)

Distância entre eixos: 2,580 mm

Capacidade de bagageira: 411 litros

Tecnologia que facilita o quotidiano

O Hyundai Bayon integra tecnologia de conectividade avançada, garantindo um painel de instrumentos 100% digital de 10,25’’ e um ecrã central tátil de 8’’. Juntos conferem uma aparência elegante e uma usabilidade fácil. Mais do que isso, oferece a possibilidade de espelhar o telemóvel sem fios, recorrendo ao Apple CarPlay ou Android Auto, não sendo necessário ligar nenhum cabo para aproveitar esta funcionalidade.

O processo de emparelhamento não é difícil, mas é importante seguir as instruções para que os passos sejam dados quer na central de entretenimento do carro, quer no dispositivo. Depois tem tudo ao seu dispor, até mesmo várias aplicações que os sistemas da Apple ou da Google já suportam.

Equipamentos de conectividade:

Display Audio de 8”

Painel de instrumentos digital de 10.25”

Apple CarPlay e Android Auto (conexão sem fios juntamente com o Display Audio de 8”)

Três entradas USB (duas na dianteira e uma na segunda fila de bancos)

Segurança Hyundai Bayon: Quem sai aos seus não degenera

O condutor precisa que o veículo o auxilie na condução. Hoje em dia, com a massificação das tecnologias dedicadas à monitorização da atividade ao redor dos veículos, é mais seguro conduzir. A Hyundai fez um excelente trabalho! Isto, porque quem experimenta pela primeira vez estes sistemas auxiliares não sente um choque, a curva de aprendizagem é muito leve e facilmente se vai apegar a estas tecnologias.

Quando testamos em estrada o Bayon, assim como acontece com os restantes membros da família SUV Hyundai, a qualidade dos equipamentos de segurança não desilude. Afinal, este crossover possui um alargado conjunto de sistemas de segurança, tais como equipamentos de condução semiautónomos como, por exemplo, a Assistência de Acompanhamento da Faixa de Rodagem (LFA).

Mais do que isso, o sistema de segurança Hyundai Smart Sense oferece equipamentos como Travagem Autónoma de Emergência, alerta de fadiga do condutor, sistema de informação da velocidade máxima, alerta de arranque do veículo da frente e sistema de estacionamento à retaguarda.

Equipamentos de segurança SmartSense:

Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)

Assistência de Acompanhamento da Faixa de Rodagem (LFA)

Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA)

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)

Travagem Autónoma de Emergência (FCA) com deteção de ciclistas e peões

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)

Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA)

Alerta de passageiros nos bancos traseiros (ROA)

Desempenho e motorizações

Um ponto muito positivo é a condução fácil.

Devido ao aperfeiçoamento dos motores da família Kappa, o Bayon garante uma excelente eficiência de combustível e emissões de CO2 altamente competitivas.

Este modelo que testámos está equipado com um motor 1.0 T-GDi. O SUV possui uma potência de 100 cv e pode ser combinado com uma Transmissão Manual de seis velocidades (6MT), ou com uma Transmissão de Dupla Embraiagem de sete velocidades (7DCT).

Mais do que isso, integra três modos de condução para otimizar a resposta do motor e desempenho da condução: Eco, Normal e Sport.

Preço

O novo Hyundai Bayon está disponível desde 19.900€, com uma campanha de financiamento, em vigor até 30 de abril de 2022. Além disso, oferece sete anos de garantia sem limite de quilómetros, de Assistência em Viagem e de Check-ups anuais gratuitos durante a vida útil do modelo.

Em resumo...

O Bayon traz paz de espírito na estrada. Depois de o conduzirmos em vários cenários, quer em cidade, na hora de ponta, quer na tranquilidade das vilas de Portugal, notamos que este Hyundai é um carro sensato e equilibrado. Espaçoso, fácil de operar e tranquilo de conduzir.

Não é um carro para quem procura funcionalidades espetaculares, e com pormenores deslumbrantes, é sim para quem quer um carro seguro, muito fiável e familiar.