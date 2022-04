Investigadores reverteram o envelhecimento das células da pele humana em 30 anos

Pelo mundo fora, muitos são aqueles que desejam ser imortais. Embora seja um desejo questionável e comprovadamente, para já, impossível de concretizar, os cientistas conseguiram, por sua vez, reverter o envelhecimento das células humanas.

Os testes da fase experimental conseguiram reverter o envelhecimento em 30 anos.

À medida que as pessoas envelhecem, a capacidade das suas células diminui e o genoma sinais de envelhecimento. É no sentido de reparar ou substituir essas células antigas que surge a biologia regenerativa.

De acordo com um novo estudo, um grupo de investigadores foi capaz de inverter o envelhecimento das células da pele de uma mulher de 53 anos três décadas. Embora os resultados correspondam a uma fase experimental, poderiam revolucionar a medicina regenerativa, caso seja possível aplicar o método a outro tipo de células.

Segundo o estudo, os investigadores conseguiram restaurar parcialmente a função das células mais antigas, bem como renovar a sua idade. Em experiências que simulavam uma ferida na pele, as células parcialmente rejuvenescidas mostraram sinais de comportamento semelhante às células mais jovens.

Eventualmente, poderemos ser capazes de identificar genes que rejuvenescem sem serem reprogramados, e especificamente visar aqueles que visam reduzir os efeitos do envelhecimento. Esta abordagem contém promessas de descobertas valiosas que poderiam abrir um horizonte terapêutico espantoso.

Disse Wolf Reik, líder do Altos Labs Cambridge Institute, à Sky News.

Na mesma linha de pensamento está Diljeet Gill, uma investigadora pós-doutorada no laboratório do Prof Reik no Babraham Institute, que considera que os resultados “representam um grande passo em frente na nossa compreensão da reprogramação celular”.

Provámos que as células podem ser rejuvenescidas sem perderem a sua função e que o rejuvenescimento procura restaurar alguma função às células antigas. O facto de também termos visto uma inversão dos indicadores de envelhecimento em genes associados a doenças é particularmente promissor para o futuro deste trabalho.

Garantiu.

