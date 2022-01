Jeff Bezos investe numa empresa que quer combater a morte

Costumamos ouvir que há solução para tudo, menos para a morte. No entanto, parece haver quem esteja a tentar reescrever esse ditado. Caso disso é Jeff Bezos que investiu numa empresa de biotecnologia que centrará a sua investigação no rejuvenescimento humano.

Para já, Jeff Bezos integra a empresa apenas enquanto investidor - sendo até um dos mais importantes.

O fundador da Amazon não para e, depois de ter viajado até ao espaço, decidiu investir em investigação que poderá atrasar a morte dos seres humanos. O multimilionário investiu numa empresa de biotecnologia chamada Altos Labs que irá focar-se na investigação do rejuvenescimento humano.

De acordo com um comunicado de imprensa, a Altos Labs está empenhada na “programação de rejuvenescimento celular para restaurar a saúde e a resiliência celular, com o objetivo de inverter a doença e transformar a medicina".

Assim sendo, um comunicado emitido recentemente revela que Jeff Bezos está a juntar-se a um grupo de pessoas, de modo a descobrir formas de aumentar o número de anos que um ser humano pode viver. Isto será concretizado devido aos fundos de investimento de cerca de 3 mil milhões de dólares que foram canalizados.

Ao lado de Jeff Bezos está, por exemplo, Yuri Milner, um empresário russo que investiu no início da caminhada do Facebook e criador da VK, uma rede social muito popular na Rússia.

Apesar do objetivo muito claro e promissor, não se sabe muito sobre a Altos Labs, . Ainda assim, de acordo com o mesmo comunicado de imprensa, a empresa é constituída por uma equipa de executivos cientistas e gestores. No conselho de administração, por exemplo, estão presentes laureados com o Prémios Nobel e líderes científicos, como Rick Klausner, Hans Bishop, Hal Barron, Frances Arnold, Jennifer Doudna, entre outros.

Recorde-se que esta não é a primeira empresa que tenta algo semelhante, recorrendo a pessoas com grandes fortunas e do mundo da ciência. Em 2013, o cofundador da Google, Larry Page, anunciou a criação da Calico Labs que se apresentava com objetivos muito semelhantes aos da Altos Labs.

