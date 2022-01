Conheça 4 gravadores de voz online (gratuitos)

Se por alguma razão precisar de gravar a sua voz, quer para uma mensagem ou para uma nota, por exemplo, um gravador de voz online poderá facilitar o processo.

Hoje, damos-lhe a conhecer 4 gravadores de voz gratuitos e que podem ser acedidos online.

Há muitas razões pelas quais pode ser necessário gravar uma mensagem de voz e há também muitas plataformas que dão conta do recado. Contudo, e embora não seja uma tarefa complicada, pode não ser simples escolher a melhor plataforma a utilizar.

Assim sendo, e para limitar as opções, facilitando a sua escolha, deixamos-lhe 4 alternativas de gravadores de voz online que poderá utilizar de forma gratuita. Recorde-se que terá de ativar o microfone do computador e deverá permitir que o browser lhe aceda.

1-Vocaroo

Por ser uma ferramenta simples, intuitiva e fácil de usar, este é um dos serviços de gravação de voz online mais utilizados. Aliás, a plataforma possui uma interface dinâmica e permite que trate da sua gravação de forma bastante direta, precisando apenas de clicar no botão vermelho no centro do ecrã e começar a falar.

Uma vez gravado o conteúdo, por predefinição, o Vocarro ajusta o volume da voz, por forma a tornar a audição mais agradável, além de retirar o ruído de fundo. Se não pretender nenhuma destas opções, poderá desativá-las.

Depois de a gravação estar como deseja, poderá guardá-la ou partilhá-la através da panóplia de opções que a plataforma disponibiliza – desde copiar o link, partilhar nas redes sociais, até gerar um QR Code.

Vocaroo

2-123Apps Voice Recorder

A plataforma 123Apps é uma plataforma online que engloba uma vasta gama de serviços e ferramentas. De entre eles, o gravador de voz. Assim como aquele que vimos anteriormente, o Voice Recorder possui uma interface simples e, para gravar a sua voz, basta clicar no botão vermelho no centro do seu ecrã.

Contrariamente à maioria das plataformas de gravação de voz, esta permite que o utilizador corte o áudio e, caso hajam partes em silêncio no início ou no fim da gravação, a ferramenta cortá-las-á.

Depois de terminar, poderá guardar a sua gravação como ficheiro MP3. Esta plataforma não permite partilhar o conteúdo diretamente com outras pessoas.

123Apps Voice Recorder

3-Resonate

Esta plataforma é um pouco diferente das que lhe mostramos até agora. Afinal, a qualidade do áudio é altamente valorizada, pelo que poderá ser uma alternativa, caso seja importante o áudio estar bom, como para a gravação de um podcast, por exemplo.

Com uma interface dinâmica, o Resonate possui, do lado esquerdo do ecrã, um botão vermelho que deve pressionar para iniciar a sua gravação de voz. Contrariamente à maioria das plataformas online, esta não comprime o áudio depois de gravado. Assim sendo, apesar de poder originar ficheiros um pouco maiores, a qualidade será superior.

Além de um serviço de podcast integrado, o Resonate possui uma opção de gravador pago que permite gravar o utilizador e até nove outras pessoas, em simultâneo.

Resonate

4-Rev

A última plataforma que lhe mostramos não é apenas um gravador de voz online. Mais do que isso, permite a transcrição do áudio. Assim sendo, qualquer coisa que seja gravada poderá ser transcrita pelo Rev, colocando por escrito aquilo que foi dito.

Apesar de o serviço de transcrição ser altamente diferenciador, terá de pagar por ele, não sendo gratuito como a gravação de voz. Todavia, se o conteúdo do áudio for extenso, poderá poupar-lhe algumas horas.

Rev

Apesar de estas serem plataformas que garantem a mínima qualidade do áudio, poderá ser importante, dependendo da finalidade da gravação da voz, ter um bom microfone à sua disposição.

Agora que já conhece algumas opções, use e abuse daquelas que melhor servirem o seu objetivo.

Leia também: