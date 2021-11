6 modificadores de voz para conversar online (gratuitos)

As pessoas usam modificadores de voz por uma variedade de razões. Algumas usam-nos por divertimento, como pregar partidas a amigos ou entrar melhor numa personagem online. Outros usam-nos para anonimato e privacidade. Independentemente do porquê de querer mudar a sua voz, vai precisar de aplicações e ferramentas que o ajudem a fazê-lo.

Portanto, trazemos-lhe os 6 melhores modificadores de voz gratuitos para conversar online.

Modificadores de voz 1. Voxal Voice Changer 2. MorphVox Junior 3. Clownfish Voice Changer 4. SuperVoiceChanger - Windows 5. Super Voice Editor - Android 6. Voice Changer - Android



1. Voxal Voice Changer

O Voxal tem uma interface de utilizador simples e uma grande biblioteca de efeitos vocais. A ferramenta é rápida e sem atrasos, e funciona bem com a maioria das aplicações e jogos. Pode criar efeitos de voz personalizados e até adicioná-los aos ficheiros de áudio existentes.

O Voxal é construído com um alto nível de compatibilidade, permitindo-lhe trabalhar com qualquer programa de entrada de áudio. Tem uma ferramenta de redução de ruído que pode ser utilizada para remover o ruído de fundo dos efeitos sonoros. Há uma funcionalidade de mudança de voz em tempo real que lhe permite mudar rapidamente a sua voz. Também pode criar atalhos de teclado personalizados, para permitir uma troca rápida entre várias vozes predefinidas.

Este software funciona em segundo plano, intercetando sons do seu microfone antes de chegarem às suas aplicações, para que não tenha de mexer nas definições de qualquer outro programa.

Basta iniciar o Voxal e escolher um efeito antes de utilizar o seu microfone em qualquer plataforma na qual pretenda alterar a sua voz, e poderá criar distorções de voz em minutos.

Download Voxal Voice Changer

2. MorphVOX Junior

O MorphVOX Junior é um programa de mudança de voz gratuito baseado no Windows. Foi concebido para jogos online, mas pode ser utilizado para qualquer finalidade que exija mudança de voz. O MorphVOX Junior é simples de configurar e utilizar, com uma interface de utilizador bastante simples. Tem uma versão paga que acrescenta muito mais funcionalidades e melhora a qualidade, mas a versão gratuita será suficiente para a maioria dos utilizadores.

Inclui uma variedade de efeitos divertidos, incluindo alienígenas, nerd, homem, mulher, criança, e robô. Este software é adequado para jogos online e integra-se bem com o Discord e Twitch.

No entanto, não é o mais fácil de configurar, especialmente se o estiver a utilizar como um modificador de voz para o Discord. Mas se se dedicar a perceber a sua interface, terá acesso a sons significativamente mais "limpos".

Download MorphVOX Junior

3. Clownfish Voice Changer

Este é um programa de alteração de voz gratuito e fácil de usar, com uma boa seleção de efeitos de voz. É baseado no Windows e corre ao nível do sistema, pelo que pode funcionar com qualquer aplicação que utilize o microfone do seu dispositivo. O Clownfish é simples de utilizar e integra-se no Discord, Skype, WhatsApp Desktop, Viber, e na maioria dos videojogos.

O Clownfish vem equipado com um tradutor, que pode ser útil quando está a conversar com alguém estrangeiro. Como a maioria dos tradutores online, não é super preciso, mas vai captar o suficiente para o ajudar a obter a essência do que a outra pessoa está a dizer. Esta característica combinada com a sua boa (e rápida) capacidade de conversão de texto em fala faz do Clownfish uma oferta decente.

O Clownfish também vem com um plugin de Tecnologia de Suporte Virtual que lhe permite criar efeitos sonoros personalizados. Esta ferramenta pode ser difícil de configurar, mas pode seguir as instruções no website. Outra "desvantagem" é a estética antiquada, para muitos irrelevante.

Download Clownfish Voice Changer

4. SuperVoiceChanger - Windows

Trata-se de um modificador de voz elegante com opções para alterar as características da voz. A interface é simples e facilmente personalizável. Com uma função de mudança de voz em tempo real para todo o áudio do seu dispositivo, as definições de voz podem ser facilmente guardadas para uma utilização futura.

O SuperVoiceChanger também pode ser usado como gravador de voz, e funciona com o Discord e outros programas semelhantes. É verdade que a interface não é a mais avançada, mas consegue fazer o esperado. Este software está disponível apenas para Windows - suporta processadores de 32-bit e 64-bit.

Download SuperVoiceChanger

5. Super Voice Editor - Android

O Super Voice Editor tem uma tonelada de efeitos de voz realistas com vários heróis, animais, e sons de robôs. Este é também um modulador de áudio e tem uma agradável característica de redução de ruído.

O Super Voice Editor também pode ser utilizado como gravador de voz, e tem a opção de fazer toques a partir das gravações. Também pode cortar, dividir e misturar ficheiros de áudio com facilidade e partilhá-los nas suas redes sociais favoritas.

Download Super Voice Editor

6. Voice Changer - Android

Este é um modificador de voz Android que permite aos utilizadores serem muito criativos. Este software permite aos utilizadores gravar áudio e modificar a voz com uma quantidade de 52 efeitos de voz. Além disso, pode aplicar múltiplos efeitos para criar sons únicos e guardar os sons modificados para utilização futura.

A utilização deste software é fácil, como os modificadores de voz que vimos anteriormente. Pode partilhar os seus efeitos de voz nas suas redes sociais favoritas, mas a ausência de uma funcionalidade de mudança de voz em tempo real é dececionante. O Voice Changer compensa as suas falhas com uma grande funcionalidade: otimização do tamanho. A aplicação é gratuita e atualizada regularmente, pelo que existe um potencial para mais funcionalidades serem adicionadas.

Download Voice Changer

