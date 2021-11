Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Evidence - Faith No More

Faith No More (algumas vezes abreviado para FNM) é uma banda de metal alternativo norte-americana formada em São Francisco, Califórnia em 1979 e que retornou às atividades em 2009 após uma pausa de 11 anos. Antes de escolherem o nome atual em 1982, a banda se apresentou com os nomes Sharp Young Men e depois Faith No Man. É considerado um dos maiores grupos de rock dos anos 1990, e entre as suas canções de maior sucesso estão "Epic" e "Falling to Pieces" do disco The Real Thing (1989), "Midlife Crisis" e "Easy", cover do grupo americano The Commodores, as duas do álbum Angel Dust (1992), além de outro sucesso, a canção "Ashes To Ashes" do álbum Album of the Year de 1997. A banda ganhou notoriedade no Brasil com a passagem constante do vídeo musical de "Epic" na MTV local, com uma aclamada apresentação no Rock in Rio II e com o encerramento, no dia 14 de novembro de 2011, do Festival SWU, na cidade paulista de Paulínia.

O estilo musical é de difícil categorização, muitos dizem que foram eles que criaram o nu metal visto que a banda possui uma série de vertentes e gêneros distintos, como punk, jazz, funk, heavy metal, rap, samba, polka, easy listening e pop. Alguns chegaram a chamar ao seu estilo de metal alternativo. A banda tem certa fluência além da sua língua mãe, o inglês, eles entendem de português, espanhol e italiano, principalmente o vocalista, Mike Patton. O single “Epic” do Faith No More é considerado por alguns como a primeira encarnação do nu metal, como afirma Jonathan Davis "Epic foi (felizmente para uma verdadeira banda hasteadora da bandeira do avant-garde metal como o Faith No More) protótipo do modelo do rótulo que olheiros da música buscavam para recrutar. Isso é uma defesa da ideia que o Faith No More foi o único catalisador atrás do que finalmente se transformou no nu metal diz Jonathan Davis que mais tarde chamou Mike Bordin para tocar bateria no Korn. Outro fator crucial para a popularidade dos Faith No More foi a entrada de Mike Patton em 1988, cujos vocais característicos podem ter sido o maior motivo do êxito comercial do grupo.

Após lançar seis álbuns de estúdio, incluindo os seus álbuns mais vendidos The Real Thing (1989) e Angel Dust (1992), os Faith No More anunciaram oficialmente uma pausa a 20 de abril de 1998. Em 24 de fevereiro de 2009, os integrantes dos Faith No More anunciaram uma reunião para fazerem uma tour europeia. Lançaram seu sétimo álbum de estúdio, Sol Invictus, em maio de 2015.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify