Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para dezembro

Estamos com um pé quase a entrar na época natalícia e prova disso são as várias cidades, vilas e aldeias espalhadas pelo país que já começam a estar decoradas com pormenores alusivos a esta quadra. O frio já se faz sentir muito mais do que o sol e todos estes pormenores nos convidam para uma bebida quentinha em frente à lareira com a companhia da Netflix.

Assim, como já é hábito, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming para o mês de dezembro.

Para este mês que agora se inicia, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - O Poder do Cão

Um rancheiro autoritário e carismático trava uma guerra de intimidação contra a nova esposa do irmão e o seu filho adolescente, até os segredos escondidos se revelarem

Este filme original Netflix vai estrear no dia 1 de dezembro.

O Poder do Cão

Dia 1 - JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

Múltiplas gerações da família Joestar, todas com a mesma alcunha, defrontam vilões sobrenaturais ao longo de várias épocas.

A próxima temporada desta série original Netflix estreia no dia 1 de dezembro.

JoJo's Bizarre Adventure

Dia 2 - Solteiro até no Natal

Peter pede ao melhor amigo para fingir ser seu namorado enquanto vai passar o Natal com a família. Mas os planos e os sentimentos mudam quando lhe tentam arranjar uma relação.

Este filme Netflix vai estrar no segundo dia do próximo mês.

Solteiro até no Natal

Dia 3 - La Casa de Papel Parte 5 Vol. 2

A saga dos ladrões encapuzados em fatos vermelhos com as características máscaras são a verdadeira imagem de marca desta série original Netflix.

O segundo volume da Parte 5 de La Casa de Papel vai estrear já no próximo dia 3 de dezembro.

La Casa de Papel

Dia 6 - Voir

Amantes do cinema examinam os momentos de filmes que os empolgaram, desconcertaram, desafiaram e para sempre mudaram, nesta coleção de ensaios visuais.

Esta série Netflix vai estrear no dia 6 de dezembro.

Voir

Dia 10 - Indesculpável

Uma mulher acusada de homicídio sai da prisão para uma sociedade que se recusa a perdoar o que ela fez no passado e procura uma irmã que deixou para trás.

Este filme conta com a participação de Sandra Bullock e pode vê-lo a partir do dia 10 de dezembro.

Indesculpável

Dia 10 - De volta a Casa

Estas criaturas podem parecer perigosas, mas têm corações de ouro e são, acima de tudo, incompreendidas. Agora, vão escapar do cativeiro e regressar às origens.

"De volta a Casa" é um filme Netflix com estreia marcada para o dia 10 do próximo mês.

De volta a Casa

Dia 15 - The Hand of God

Na Nápoles dos anos 80, o jovem Fabietto segue a paixão pelo futebol, mas sofre uma tragédia familiar, moldando o seu futuro incerto, mas promissor, enquanto cineasta.

Este filme vai para o ar no dia 15 de dezembro.

The Hand of God

Dia 16 - Aggretsuko T4

Frustrada com o seu ingrato emprego de escritório, a panda-vermelho Retsuko lida com o stress, berrando músicas de death metal no karaoke depois do trabalho.

A 4ª temporada desta série estreia dia 16 do próximo mês.

Aggretsuko

Dia 17 - The Witcher T2

Geralt de Rivia, um caçador de monstros mutante, viaja ao encontro do seu destino num mundo caótico onde os humanos são mais perversos do que os próprios monstros.

A segunda temporada desta série original Netflix vai estrear dia 17 de dezembro.

The Witcher

Dia 15 a 23 - Elite: Histórias Curtas

A série Elite vai lançar quatro conteúdos de histórias breves dos dias 15 a 23 de dezembro. Aqui ficam alguns:

Samuel Omar

Philipe Caye Felipe

Dia 22 - Emily in Paris T2

Após conseguir o trabalho de sonho em Paris, Emily Cooper, natural de Chicago. começa uma nova vida de aventuras no trabalho, na amizade e no amor.

A segunda temporada desta série Netflix vai estrear no dia 22 de dezembro.

Elimy in Paris

Dia 24 - Não olhem para Cima

Dois astrónomos em pânico fazem uma digressão mediática para avisar a humanidade sobre um cometa mortal em rota de colisão com a Terra. Mas parece que pode ainda haver coisas piores.

Este filme Netflix vai para o ar no dia de consoada.

Não olhem para Cima

Dia 31 - Cobra Kai T4

Décadas após a competição que lhes mudou a vida, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de regresso neste sequela dos filmes "Momento da Verdade".

Esta é uma série Netflix e a quarta temporada estreia dia 31 de dezembro.

Cobra Kai

Dia 31 - Queer Eye T6

Peguem nos lenços! Os novos "Fab 5" estão aqui para mais dicas sábias, intensas mudanças de visual e revelações emocionantes que vão deixar todos comovidos.

A sexta temporada desta série original Netflix vai para o ar no dia 31 do próximo mês.

Queer Eye

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?