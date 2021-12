Têm sido muitas as novidades que o WhatsApp tem trazido para os utilizadores. Estas, muitas vezes, são discretas e muito simples, mas com uma utilidade grande para a utilização das apps e deste serviço.

A mais recente foi agora anunciada pelo WhatsApp e está acessível já a todos. Finalmente as mensagens de voz receberam a tão aguardada atualização e já podem ser ouvidas antes de serem enviadas.

Tudo o que o WhatsApp oferece aos utilizadores

Para além da escrita de mensagens, o WhatsApp dá aos utilizadores mais formas destes comunicarem. Temos as chamadas de vídeo e de voz, mas muitos optam por algo mais simples e direto. Falamos das mensagens de voz, que podem ser gravadas e enviadas rapidamente.

Sendo muito úteis para muitos utilizadores, a interface de gravação de mensagens de voz há muitos anos que merecia uma mudança grande. Esta aconteceu agora e o WhatsApp tratou de anunciar a novidade nas suas redes sociais.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Novidade para as mensagens de voz

Com as mais recentes versões das apps deste serviço, passa a estar acessível a possibilidade de ouvir as mensagens gravadas antes destas serem enviadas. Todas as opções estão presentes, não tendo o utilizador de alterar qualquer definição.

Ao ouvir essas mensagens, que agora têm a apresentação gráfica da gravação na forma de ondas, o utilizador pode escolher o que pretende fazer. Podem confirmar o seu envio ou simplesmente eliminá-la, gravando uma nova.

Mensagens gravadas podem agora ser ouvidas

A utilização desta novidade fica facilitada se o utilizador ativar de forma permanente a gravação. Isto consegue-se ao iniciar uma nova mensagens de voz e depois deslizar a opção para prender esta interface.

Se é utilizador das mensagens de voz, então esta é uma novidade importante e muito interessante. Vinha a ser testada há já algum tempo e agora chega finalmente para todos os utilizadores, que assim podem ouvir as mensagens de voz antes de as enviarem.