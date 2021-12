Um dos temas do momento é a nova corrida espacial que está a acontecer nos EUA. Finalmente começa a parecer (relativamente) simples fazer uma viagem ao espaço, com uma das várias empresas que já oferecem esse serviço, ainda que não estejam ao alcance de todos em termos monetários.

O que muitos não contam é o impacto negativo que este turismo espacial terá. Um novo relatório vem colocar o dedo na ferida e mostrar de forma clara o que não é óbvio. Uma viagem ao espaço de Jeff Bezos polui mais que a maioria das pessoas numa vida inteira.

Um novo mercado de turismo ao espaço

Parece óbvio que a SpaceX está focada em tornar as suas propostas como um serviço comercial para a NASA e outros que queiram viajar em trabalho ao espaço. O mesmo não parece acontecer com o Blue Origin, de Jeff Bezos, e a Virgin Galactic, de Richard Branson.

Estas duas últimas parecem focadas em explorar um novo nicho do mercado do turismo, com a exploração do espaço. É precisamente esta vertente que foi incluída no relatório World Inequality Report deste ano. Provada ficou a diferença entre os que criam a poluição e os que com ela sofre.

Níveis de poluição demasiado elevados

Apesar de não se referir de forma direta à Blue Origine e a Jeff Bezos, este relatório não deixa margens para dúvidas. Refere como exemplo a poluição que uma viagem de 11 minutos gera, ou seja, o tempo de duração de um voo do foguete New Shepard.

Talvez a ilustração mais evidente da poluição extrema associada à desigualdade de riqueza nos últimos anos seja o desenvolvimento das viagens espaciais. Um voo de 11 minutos emite não menos que 75 toneladas de carbono por passageiro. Cerca de um mil milhões de pessoas emitem menos de uma tonelada por pessoa por ano. Ao longo da sua vida, esse grupo de mil milhões de indivíduos não emite mais do que 75 toneladas de carbono por pessoa

Os dados apresentados revelam uma realidade escondida, com cada voo a gerar mais poluição carbónica que uma pessoa ao longo da sua vida. Cada viagem ao espaço emite 75 toneladas de carbono, um valor a maioria das pessoas numa vida inteira não atinge.

Dedo apontado à Blue Origin e a Jeff Bezos

Importa clarificar que a Blue Origin não emite dióxido de carbono durante o voo e com o seu motor. Este funciona com combustível que combina hidrogénio líquido e oxigénio líquido. O problema está no processo de geração destes elementos, muito intensivo na geração de carbono.

O relatório também constatou que 1% dos indivíduos mais ricos emitem cerca de 110 toneladas de emissões de carbono por ano, um número ofuscado pelos 0,1% do topo (467 toneladas) e pelos 0,01% do topo da tabela (2.530 toneladas).