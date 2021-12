China: mais de 80% dos smartphones vendidos em novembro são 5G

Aos poucos, a tecnologia 5G começa a ganhar terreno e a ser cada vez mais falada, sendo fortemente exibida pelas mais populares marcas de smartphones. Em Portugal esta novidade ainda está a ganhar forma e a conquistar os utilizadores. Contudo, noutras regiões a rede ultra rápida já é o novo normal.

De acordo com as mais recentes informações, mais de 80% dos telefones vendidos na China durante o passado mês de novembro são smartphones 5G.

Mais de 80% dos telefones vendidos em novembro na China eram 5G

Um recente relatório revelado pela Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação analisou a atividade do mercado de smartphones chinês durante o passado mês de novembro de 2021. De acordo com os detalhes, as entregas de smartphones no mercado chinês atingiram as 35.252 milhões de unidades. Como tal, este valor representa um aumento de 19,2% numa comparação ano a ano.

Esmiuçando ainda mais estes dados, apenas os smartphones 5G totalizam 28.967 milhões de unidades do total de equipamentos vendidos, o que se traduz num aumento ano a ano de uma impressionante percentagem de 43,9%. Assim, os smartphones 5G representaram 82,2% das vendas totais de smartphones na China durante o mês de novembro.

Apenas em novembro foram lançados na China 47 novos modelos de smartphones, o que representa um aumento de 34,3% ano a ano. Desses, apenas 15 eram smartphones 5G, uma redução de 16,7%. Ou seja, no passado mês, de todos os novos smartphones, apenas 31,9% tinham suporte para a rede de quinta geração.

Um outro detalhe revelado pelo relatório foi que de janeiro a novembro de 2021, as entregas totais de smartphones no mercado chinês totalizaram 317 milhões de unidades, o que representa um crescimento anual de 12,8%. Dessa quantidade, 239 milhões de unidades referem-se a telefones 5G, um aumento de 65,3% ano a ano. Como tal, estes valores indicam que 75,3% das entregas de smartphones entre janeiro a novembro de 2021 na China eram 5G.

As informações indicam ainda que, do total, 275 milhões de unidades pertenciam a marcas chinesas (mais 10,5% ano a ano), representando 86,7% da fatia. Durante esse período chegaram ao mercado 388 novos modelos, um aumento de 5,4% comparativamente ao ano anterior.