Tem sido difícil acompanhar o ritmo a que o WhatsApp apresenta e testa novidades. Estas melhoram de forma clara a utilização, desde a melhoria de algumas funcionalidades até à apresentação de algumas totalmente novas.

Este cenário volta a repetir-se agora com mais uma novidade. É simples e muito discreta, mas pode ajudar no momento de partilhar ficheiros. Finalmente é possível saber quanto tempo este demora a chegar.

Os últimos dias têm sido muito ricos em novidades criadas para o WhatsApp. O serviço de mensagens da Meta tem conseguido apresentar melhorias à sua proposta e isso tem deixado os utilizadores muito satisfeitos com o que foi revelado.

Novas opções como as mensagens que desaparecem ou o aumentar do tamanho de ficheiros partilhados foram bem recebidos e começam agora a ser usados. Esta última novidade parece ter agora um complemento a ser preparado para os utilizadores, ainda que de forma discreta.

O que foi revelado pode ser muito interessante para quem tem ligações mais lentas à Internet ou recebe ficheiros muito grandes. Dentro em breve será possível acompanhar a partilha de um ficheiro, podendo ver o tempo que falta e a percentagem a que vai esse download.

Esta nova opção está ainda a chegar ao programa de testes do WhatsApp, mas aparentemente de forma universal. Assim, será possível vê-lo no Android, no iOS e até nas versões dedicadas ao desktop. Depois de ser avaliada será generalizada a todos os utilizadores.

Ao poder ver o tempo que resta para receber o ficheiro partilhado, o utilizador pode ajustar as suas ações e aguardar, ou não, que termine. Tudo estará na bolha na conversa e será muito simples de consultar por parte dos utilizadores.

Esta é mais uma opção interessante que chegar ao WhatsApp, em especial para quem recebe muitos ficheiros, de dimensões maiores. Será assim possível monitorizar todos estes processos, de forma controlada e muito instantânea.