É reconhecido que a segurança no Android tem muito que evoluir, em especial no que toca às apps presentes neste sistema. A Google tem medidas aplicadas, mas a verdade é que os casos acumulam-se e são cada vez mais perigosos.

As situações em que os dados são roubados têm evoluído e são cada vez mais complexas. Uma nova ameaça está presente e coloca em perigo os utilizadores, onde os seus dados bancários são roubados e até os smartphones Android são raptados para cometerem fraudes.

Chama-se Octo e é uma das mais recentes ameaças que está presente no Android. Este malware tem um poder destrutivo muito elevado e tem feito disparar alertas dentro da Google e do próprio Android. São várias as apps que o trazem para os equipamentos, sem que os utilizadores tenham noção disso.

O propósito do Octo é bem claro e as suas vítimas observam a sua ação acontecer de forma recorrente. Ataca em duas frentes, procurando roubar dados bancários dos utilizadores.

A forma de passar despercebido na sua ação é muito curiosa e, em simultâneo, muito simples. Ao colocar o brilho ecrã no mínimo e ao ativar o modo não incomodar consegue dar ao utilizador a falsa sensação de segurança e parecer que não está nada ativo.

A verdade é que nesses momentos o Octo está em ação e a usar a sua força destrutiva nos smartphones das vítimas. O ecrã está nesses momentos a ser projetado para locais remotos onde os atacantes conseguem controlar os equipamentos.

Outra forma de agir é registando as ações dos utilizadores, em especial nas aplicações bancárias. Aqui o Octo regista passwords, pins e outras formas de autenticação, podendo ainda aceder aos SMS que usam para alterar dados de acesso nestes serviços.

Acredita-se que este malware seja uma derivação do ExoCompact, um trojan horse que causou muitos prejuízos após o seu código ter sido revelado em 2018. Atualmente este malware é vendido em vários fóruns dark web.

Tal como em muitas situações, a porta de entrada do Octo é a instalação de apps fora da Play Store e de outras lojas de confiança. São conhecidas situações em que era proposto como uma atualização do browser, naturalmente que recheada de problemas.

A lista das apps onde se sabe estar o Octo é a seguinte:

Pocket Screencaster (com.moh.screen)

Fast Cleaner 2021 (vizeeva.fast.cleaner)

Play Store (com.restthe71)

Postbank Security (com.carbuildz)

Pocket Screencaster (com.cutthousandjs)

BAWAG PSK Security (com.frontwonder2)

Play Store app install (com.theseeye5)

Naturalmente que se tiver uma das apps no seu smartphone deverá de imediato proceder à sua remoção. Os problemas que esta nova ameaça traz são graves e o prejuízo é grande para os utilizadores do Android.