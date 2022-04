O futuro está a chegar e cada vez mais vemos isso no nosso dia a dia e nas nossas estradas. Uma das formas mais visíveis é mesmo a chegada de carros autónomos que dispensam condutor e qualquer outra forma de controlo.

Claro que nos estamos ainda a habituar a estes cenários futuristas e com os quais temos de aprender a viver. Uma situação destas aconteceu há dias, na cidade de São Francisco, na Califórnia. A polícia abordou um carro autónomo e o momento acabou por ser caricato.

Apesar de não ser ainda um cenário comum na Europa, os carros autónomos são já uma realidade nas estradas dos EUA. São varias as cidades da Califórnia onde estes carros sem condutor circulam e prestam serviços, tipicamente de táxi.

A cidade de São Francisco parece ser o local ideal para encontrar um destes carros e foi isso que aconteceu há alguns dias, com uma situação única. Um carro da Cruise, que presta serviços de táxi, foi abordado pela polícia por não ter os faróis ligados.

Esta poderia ser uma situação normal, não fosse o facto de este ser um carro autónomo e que circulava sem ninguém ao volante. Ao abordar a viatura, é visível a reação pouco normal do polícia, que tenta abrir a porta do carro ao constatar a ausência do esperado condutor.

Nos momentos seguintes o carro parece iniciar uma aparente fuga à polícia, que depressa se colocou na sua perseguição. Sabe-se agora que o carro estava apenas a procurar um lugar mais seguro para parar.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS — Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022

Ao perceber que este era mesmo um carro que circulava sem condutor, a polícia limitou-se a tentar perceber como ligar as luzes do carro autónomo. Em declarações posteriores, a Cruise esclareceu que a polícia contactou a empresa e foram dadas instruções de como resolver a situação, que entretanto já foi solucionada, garantindo que no futuro as luzes não vão falhar.

No entanto, esta é uma situação caricata e que demonstra como ainda temos de aprender a interagir e a reagir a estas novas realidades que os carros autónomos nos vão trazer no futuro.