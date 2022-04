Desde que o Facebook se transformou em Meta, que a empresa de Mark Zuckerberg tem implementado diversas novas medidas. A mais recente visa proibir a partilha de moradas residenciais privadas, mesmo que estejam disponíveis publicamente.

Esta alteração acontece no seguimento das recomendações do Conselho de Supervisão, sendo então que, mesmo que as moradas estejam publicas, os utilizadores vão deixar de poder partilhá-las nas várias plataformas da marca.

De acordo com as informações avançadas pelo The Verge, a Meta atualizou os dados referentes à publicação de moradas e incluiu agora que irá seguir as recomendações do Conselho de Supervisão e remover uma exceção que permitia aos utilizadores partilharem a morada da residência privada de alguém, desde que esta estivesse "disponível publicamente".

Medida surge por preocupações com doxing

Esta decisão da empresa de Mark Zuckerberg acontece um ano depois da marca ter pedido ao Conselho de Supervisão para avaliar o seu tratamento de informações residenciais privadas. O Conselho, por sua vez, emitiu uma resposta no mês de fevereiro, onde solicita que a Meta seja mais dura nas suas políticas relativamente às moradas residenciais privadas, devido a preocupações relacionadas com doxing.

Para quem não sabe, doxing é, resumidamente, uma prática virtual que consiste na pesquisa e transmissão de dados privados sobre um determinado sujeito ou sobre uma organização.

As redes sociais Facebook e Instagram já têm algumas regras que impedem a publicação da morada da casa de alguém. Mas a Meta não tinha ainda retirado a exceção nos casos em que estas estejam divulgadas publicamente, o que, pelo entender da empresa, seria a sua publicação em cinco ou mais meios de comunicação, ou registos públicos.

No entanto, tal será agora alterado e a empresa de Zuckerberg adianta que esta mesma exceção será retirada até ao final do ano.

Além disso, há também uma mudança nas publicações com fotografias do exterior de residências particulares. A Meta diz que não tomará medidas se "a propriedade retratada for o foco de uma notícia”, a menos que seja “partilhada no contexto da organização de protestos contra o morador”. Vai também permitir fotos do exterior de residências públicas que pertençam a executivos de altos cargos, como chefes de estado ou embaixadores.

Pode conhecer as alterações implementadas aqui.