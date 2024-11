E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o novo Alpine A290 GTS, analisámos os auriculares Sony WF-C510, falámos do que trará o novo Wi-Fi 8, do impacto da IA no ambiente, e muito mais.

Os tetos panorâmicos já são comuns em muitos automóveis. Contudo, apenas os da Renault contam com a tecnologia Solarbay, que permite deixá-los mais opacos ou mais transparentes, com um simples toque ou comando de voz. Conheça melhor esta tecnologia.

A Hitachi Rail, empresa de fabrico rodoviário, em colaboração com a Angel Trains e a TransPennine Express, demonstrou com êxito que a tecnologia de bateria única pode ultrapassar os comboios a diesel, tanto em termos de desempenho como de eficiência.

O smartphone Oukitel P1 foi lançado oficialmente. Além de um ecrã de grande qualidade e um cuidado especial na fotografia, oferece um design incrível que não passa despercebido. Isto e muito mais, e nem vai acreditar no preço!

Há quem o apelide de R5 Alpine, mas quando agarramos no volante A290, percebemos que há muitas e boas diferenças. É verdade que deixamos aqui o gatilho para introduzir este pequeno fantástico elétrico. E, em abono da verdade, este é o primeiro citadino Alpine 100% elétrico que fomos experimentar pelas estradas urbanas e em pista na bonita ilha das Baleares.

A Tesla apresentou o seu robotáxi, recentemente, depois de muita especulação. Não sendo claro quando chegará efetivamente às estradas, o Cybercab foi apanhado a circular na Giga Texas, nos Estados Unidos. Espreite-o em ação!

Com a Inteligência Artificial (IA) a ser o grande foco desta Web Summit 2024, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou um large language model (LLM) em português.

Apesar de os carros elétricos reunirem um quase isolado destaque enquanto alternativa aos modelos movidos a combustíveis fósseis, a verdade é que há empresas a trabalhar noutras respostas. O chamado "Diesel Verde", por exemplo, pode ser a solução das fabricantes para atrasar o fim dos motores de combustão interna.

A pegada ambiental das ferramentas de inteligência artificial começa a preocupar os especialistas. Tudo por causa das quantidades massivas de energia que os modelos de aprendizagem necessitam para treino e atualização.

Na semana passada, três pequenos satélites australianos do Programa Espacial Binar da Universidade de Curtin arderam na atmosfera da Terra. Isso não é novo! De facto, Binar significa “bola de fogo” na língua Noongar do povo das Primeiras Nações de Perth. O nosso Sol está a ficar cada vez mais imprevisível!

Quando pensamos em auriculares sem fios, lembramo-nos automaticamente dos icónicos AirPods da Apple ou dos prestigiados modelos da linha 1000X da Sony. Contudo, estes são muitas vezes dispendiosos. Aqui, analisámos os Sony WF-C510, uma alternativa acessível, que oferece muitas funcionalidades práticas para quem deseja uma experiência de áudio sem compromissos financeiros.

A saúde é um dos principais focos da Apple e dos seus produtos, e o Apple Watch é um dos dispositivos em que a empresa de Cupertino mais aposta para vigiar os sinais vitais dos utilizadores. A permanente investigação resultou agora numa precisão de 95% quando se trata de sopros cardíacos.

O Wi-Fi 8 será uma realidade e o desenvolvimento deste novo padrão de transmissão sem fios já começou. Esta nova versão irá substituir o Wi-Fi 7 e a preocupação está na estabilidade e não na velocidade. O foco no desenvolvimento de normas Wi-Fi não corresponde à obsolescência das versões, trata-se de uma melhoria constante da tecnologia.

A China alcançou um marco importante no domínio das energias renováveis com a ligação à rede elétrica do seu primeiro projeto fotovoltaico offshore de um gigawatt (GW).

Creio poder afirmar que a série Life is Strange encontra-se orientada para um público-alvo muito particular. E, talvez por isso mesmo, tem tido relativo sucesso o que faz com que agora tenha sido lançado mais um episódio: Double Exposure. Nós já experimentámos. Venham ver o que achámos.