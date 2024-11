Novo smartphone Oukitel P1 chega ao mercado: ecrã AMOLED, fotografia incrível e muito mais

O smartphone Oukitel P1 foi lançado oficialmente. Além de um ecrã de grande qualidade e um cuidado especial na fotografia, oferece um design incrível que não passa despercebido. Isto e muito mais, e nem vai acreditar no preço!

O novo smartphone Oukitel P1 vem equipado com um ecrã AMOLED de 6,7" FHD+, capaz de oferecer uma qualidade visual cristalina. Embutido no ecrã está um sensor de impressão digital, permitindo um desbloqueio rápido e seguro. Com o processador Helio G99, equipado com 8GB de RAM e 256GB de ROM, expansíveis até 24GB de RAM e 2TB de armazenamento, o P1 possui um sistema de câmara traseira tripla que garante um desempenho fotográfico de excelência. Concebido para quem procura qualidade fotográfica superior e uma experiência visual imersiva, este dispositivo permite aos utilizadores explorar a beleza do mundo com uma nitidez incomparável.

O Oukitel P1 destaca-se também pelo seu design elegante e acabamento mate, que lhe conferem um toque de luxo e uma aparência sofisticada, distinguindo-o facilmente de outros smartphones no mercado. Este modelo já está oficialmente disponível durante o festival de compras de 11.11, e aqui está tudo o que precisa de saber sobre ele.

Utilização fluida e grande qualidade de imagem

O ecrã AMOLED de 6,7" com resolução de 1080×2412 oferece uma imagem nítida e detalhada, proporcionando uma experiência de visualização imersiva, seja a navegar na internet ou a assistir a vídeos. Com uma taxa de atualização de 120Hz, o P1 garante uma operação fluida, mesmo durante tarefas exigentes, sendo uma excelente opção para jogos. Além disso, o ecrã é protegido pelo Corning Gorilla Glass 5, que oferece resistência contra riscos e quedas acidentais.

Capte memórias vibrantes com qualidade

O P1 vem com um sistema de três câmaras, incluindo uma câmara principal SONY IMX766 de 50MP com uma abertura de f/1.88, e uma câmara frontal SONY IMX616 de 32MP com uma abertura de f/2.2. Este conjunto de câmaras permite captar fotografias vibrantes e detalhadas, entregando resultados fantásticos em paisagens, selfies e muito mais.

Bateria de longa duração para utilização prolongada

Com uma bateria de 5150mAh, o P1 foi pensado para utilização prolongada, oferecendo até 18 horas de utilização contínua com uma única carga. Com um tempo de espera de até 600 horas e cerca de 10 horas de reprodução de jogos ou vídeos, os utilizadores podem estar tranquilos, sabendo que a bateria não os deixará na mão, seja durante entretenimento, trabalho ou viagens.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone Oukitel P1 é está disponível em três cores: Roxo, Branco e Preto. Com um preço de lançamento de apenas cerca de 149€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto OUKP10 no AliExpress entre 11 e 17 de novembro, o Oukitel P1 é uma opção a não perder.

Oukitel P1