Tecnologia da Apple consegue agora detetar sopros cardíacos com 95% de precisão

A saúde é um dos principais focos da Apple e dos seus produtos, e o Apple Watch é um dos dispositivos em que a empresa de Cupertino mais aposta para vigiar os sinais vitais dos utilizadores. A permanente investigação resultou agora numa precisão de 95% quando se trata de sopros cardíacos.

Apple Watch dedicado ao coração dos utilizadores

A Apple tem estado na vanguarda da tecnologia cardiovascular desde que lançou o Apple Watch há cerca de uma década. Muitas das inovações da empresa, como as funcionalidades de deteção de fibrilhação auricular e de deteção de batimentos cardíacos irregulares, provaram salvar vidas.

Uma nova iniciativa de investigação sobre aprendizagem automática da Apple mostra agora que também é possível detetar sopros cardíacos com grande precisão.

De acordo com o documento de investigação da Apple, o seu modelo MTL, modelo de aprendizagem multitarefa (2dCNN-MTL) atinge uma precisão superior a 95% na deteção de sopros. Este resultado ultrapassa os modelos existentes, mantendo um MAE (Mean Absolute Error ou Erro Absoluto Médio) de 1,636 bpm na estimativa do ritmo cardíaco, satisfazendo os requisitos estabelecidos pela Associação para o Avanço da Instrumentação Médica (AAMI).

De acordo com a Cleveland Clinic, os sopros cardíacos são comuns e não indicam necessariamente um problema de saúde, especialmente em crianças. No entanto, os sopros devem ser avaliados, porque podem indicar um problema cardíaco ou outro problema de saúde.

Alguns sopros cardíacos, no entanto, podem indicar problemas relacionados com o coração ou outros problemas críticos de saúde. Estes incluem anemia, síndrome carcinoide, endocardite, doenças das válvulas cardíacas, hipertiroidismo e cardiomiopatia hipertrófica.

Atualmente, o médico ouve o coração com um estetoscópio em diferentes pontos do peito e das costas para detetar sopros e prescreve uma radiografia ao tórax, um ecocardiograma e um eletrocardiograma.

A deteção de sopros cardíacos no Apple Watch, juntamente com a aplicação de ECG existente e a deteção de fibrilhação auricular, será certamente mais uma inovação que salvará vidas.