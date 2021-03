Volkswagen vai vender elétricos nos EUA como Voltswagen

Em vésperas de Dia das Mentiras, foi divulgado um comunicado de imprensa que parece efetivamente uma brincadeira relacionada com a Volkswagen. Contudo, as marcas tendem a ser criativas para se projetarem e darem relevância às suas ações.

Nesse sentido, a empresa adotará o nome Voltswagen para vender os seus carros elétricos nos Estados Unidos da América.

Voltswagen dá nome a elétricos da marca alemã nos EUA

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado online, a Volkswagen of America vai transformar-se na Voltswagen, de forma a diferenciar a sua linha de carros elétricos. Estes que começaram a ser entregues nos concessionários americanos este mês.

A passagem para Voltswagen acontece pela substituição de “Volks”, que significa “pessoas”, em alemão, por “Volts”, fazendo referência aos elétricos.

O jornal Automotive News confirmou a autenticidade da mudança de nome de atuação com uma pessoa familiarizada com os planos da empresa, garantindo que não se trata de uma mentira.

A fonte revelou que a Voltswagen surge como mais um passo em direção a um futuro totalmente elétrico da marca nos EUA, a começar, aparentemente, no dia 29 de abril.

De acordo com o comunicado, a mudança de nome irá abranger todas as operações da fabricante nos Estados Unidos. Ainda assim, esta ramificação da marca no país continua a ser uma unidade operacional do Volkswagen Group of America.

Empresa ainda não confirmou a alteração

Além de não ser expectável que o nome abranja a empresa-mãe na Alemanha, a marca vai também manter o seu logótipo recentemente redesenhado.

Pelo que se sabe, os elétricos serão certificados com a distinção da Voltswagen, enquanto que os veículos a diesel manterão o logótipo usado normalmente pela marca.

Embora tenha sido confirmada por vários meios de comunicação, como o CNBC e o USA Today, a Automotive News enviou um email a Scott Keogh, CEO da Volkswagen, mas, até à data da escrita do artigo, não obteve qualquer resposta.

