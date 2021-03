Yeelight – crie um sistema de iluminação inteligente em sua casa

As nossas casas estão cada vez mais inteligentes e ter um sistema de iluminação que pode ser controlado através do smartphone ou de algum assistente virtual, traz, sem dúvida alguma, vantagens para as famílias.

Existem soluções que vão desde simples lâmpadas para substituir as que já tem, até candeeiros que trarão ao seu ambiente alguma modernidade. Conheça algumas das opções Yeelight que podem ser integradas no ecossistema Xiaomi, Google Home e Alexa.

Yeelight Screen Light Bar Pro – proteção adicional para gamers e não só

A primeira sugestão é direcionada a quem passa muito tempo ao PC, seja para gamers, estudantes ou trabalhadores. O conforto de uma boa luz que compense a luz emitida pelo ecrã é essencial para estes ambientes.

A barra, além dos LEDs que iluminam a zona do ecrã, ainda inclui LEDs traseiros para iluminar o ambiente circundantes. Isto é ideal para os momentos de jogos já que pode ser ligado aos sistemas Razer Chroma e Overwolf que permite controlar a luz conforme o desenvolvimento dos jogos.

Tem uma potência de 10W, pode ser controlada via smartphones ou através dos controlos de voz da Google ou Alexa, e o tamanho da lâmpada é de Φ23.0 x 485,5 mm.

A Yeelight Screen Light Bar Pro está disponível por cerca de 62€, utilizando o código de desconto R0GX1UNV23IS.

Yeelight Screen Light Bar Pro

Candeeiro cabeceira Yeelight YLCT02YL com carregador wireless

Indicado para colocar na mesa de cabeceira, numa mesa de apoio no sofá ou num canto de leitura, existe também esta solução da Yeelight que é complementada com um carregador sem fios.

A lâmpada de 6W, controlada via wi-fi através da app ou de controlos de voz, tem um design circular único que garante que a luz é propagada de forma confortável para um ambiente de descanso.

A possibilidade de controlar a temperatura da cor e a sua intensidade são uma das grandes vantagens deste produto, além de permitir, então, carregar dispositivos sem fios a 18W.

O candeeiro de cabeceira Yeelight com carregador wireless está disponível por cerca de 60€ com o código de desconto 3XASMO3B4OZG.

Candeeiro de cabeceira Yeelight

Lâmpadas de teto Yeelight inteligentes

Para quem quer colocar pontos de luz em casa, mas evitar os candeeiros mais tradicionais, optando por algo mais minimalista, estas podem ser boas soluções.

Existem várias opções de lâmpadas de teto da Yeelight, com tamanhos diferentes para áreas distintas.

A Yeelight Ceiling Light Mini é indicada para uma despensa ou um corredor, a marca fala em áreas inferiores a 10 metros quadrados.

Uma das vantagens é o seu sensor de movimento, ou seja, nem vai ter que se preocupar com interruptores para ter o ambiente iluminado. Além disso, graças ao sensor de luminosidade, não vai ligar quando existe luz. Tem um sistema que afasta os mosquitos o que para a temporada que aí vem é uma vantagem acrescida.

A Yeelight Ceiling Light Mini está disponível por cerca de 28 € com o código 3B2OBU5J11IQ.

Para uma área maior, seja um quarto ou uma sala, existe a nova Yeelight Arwen 2021, a partir de 128€ (com o código AAHR7ETKPO1Z).

Esta opção, ao contrário da anterior, já permite ser integrada no ecossistema Xiaomi, Google ou Amazon para um controlo via app ou por voz. Além disso, permite ajustar as cores e intensidade da luz, criando ambientes completamente diferentes no mesmo espaço.

A Yeelight Arwen 2021 além do controlo já indicado ainda vem com um controlo remoto e com um interruptor.

Lâmpadas inteligentes de casquilho

No campo das lâmpadas inteligentes de casquilho, para aproveitar os candeeiros que já tem por casa ou mesmo para criar novos pontos de luz com tecnologia inteligente, também existem opções compatíveis com diferentes casquilhos.

Se tem teto falso e utiliza focos de luz GU10, então a Yeelight LED GU10 poderá ser o que procura, disponíveis a partir de 9€ com o código GU10BULB. Tal como as anteriores, além de estarem integradas no ecossistema Xiaomi ainda são compatíveis com Google Assistant, Alexa, Razer Chroma e Overwolf entre outras.

São lâmpadas RGB e, como tal, também permitem troca de cores e de intensidades.

Para o habitual casquilho E27, a Yeelight Smart 1S/1SE (11,50€ com código E5WSPVO76G31) adapta-se a qualquer ambiente com a possibilidade de escolha de 16 milhões de cores. Além do mais, podem ser sincronizadas com a música que está a ouvir. As opções de controlo são as mesmas já descritas para as outras opções.

Por fim, as mais simples Yeelight YLDP25YL e YLDP26YL (a partir de 9€ com código 3B2OBU5J11IQ), controláveis apenas na intensidade de brilho, poderão ser suficientes para a maior parte dos locais, com casquilhos E14 e E27, sendo também elas controladas através do smartphone.

Veja estes e outros produtos atualmente em promoção na loja Yeelight.