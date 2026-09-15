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Abastecer em Espanha: a diferença de preço dos combustíveis é mesmo assim tão grande?

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Filipe says:
    15 de Setembro de 2026 às 09:11

    Que me lembre sempre foi assim uma boa % de diferença, e na botija de gás é mais de metade do valor!

    Responder
  2. Sérgio V. says:
    15 de Setembro de 2026 às 09:18

    Abasteci gasóleo em Espanha ontem a 1.84€ gasóleo simples

    Responder
  3. Artilheiro says:
    15 de Setembro de 2026 às 09:27

    Alguém tem de pagar, o que os donos dos carros elétricos, não pagam.

    Responder
    • Grande Artilheiro says:
      15 de Setembro de 2026 às 09:56

      É isso mesmo pá, a culpa é dos carros a pilhas, não é o aumento do preço do barril de petróleo, de os russos terem perdido a maior parte das refinarias, isso não interessa para nada, há que ir atrás desses gajos que fazem Lisboa ao Porto por menos de metade do preço.

      Responder

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