Abastecer em Espanha: a diferença de preço dos combustíveis é mesmo assim tão grande?

Os portugueses continuam a atravessar a fronteira para encher o depósito mais barato, e a ANAREC já veio a público acusar o Governo de "mentir aos portugueses" sobre a fatura fiscal dos combustíveis. Contudo, será a diferença de preços entre os dois lados da fronteira assim tão gritante?

O tema voltou às manchetes esta semana, depois de o presidente da Associação Nacional de Revendedores de Energia, Combustíveis, Estações de Serviço (ANAREC), João Durão, ter acusado o Governo de estar a "ganhar dinheiro" com os combustíveis e de "mentir aos portugueses", junto a um posto de abastecimento em Lanhelas, no concelho de Caminha.

Segundo o responsável, a explicação é maioritariamente fiscal, uma vez que, em cada euro pago por um litro de gasóleo em Portugal, 60 cêntimos correspondem a impostos. Esta realidade é diferente em Espanha e reflete-se diretamente no preço final na bomba.

Este cenário já leva cada vez mais automobilistas portugueses, especialmente os que residem ou circulam perto da fronteira, a desviar-se até Espanha para encher o depósito.

Para os revendedores nacionais, esta estratégia traduz-se em menos vendas e menos receita.

Questão do preço dos combustíveis divide opiniões

Na notícia sobre a acusação feita por Durão, a caixa de comentários do Pplware foi palco de debate.

Vários leitores foram além da opinião, com um deles a recorrer ao Weekly Oil Bulletin da União Europeia (UE) para comparar os valores de impostos (ISP + IVA) em março e em setembro de 2026, concluindo que a carga fiscal em valor absoluto se manteve praticamente estável.

Na sua leitura, isto contraria a ideia de que o Governo estaria a mentir sobre a compensação entre a subida do IVA e a descida do ISP.

Outros comentadores contestaram os próprios números da ANAREC, questionando se os 60% de impostos por litro correspondem à realidade atual ou a um valor desatualizado.

E porque é que Espanha consegue vender mais barato?

Não é que o combustível chegue mais barato ao outro lado da fronteira. Na realidade, o preço do produto antes de impostos é semelhante (e nalguns casos até superior, pois o gasóleo espanhol tem maior incorporação de biodiesel, o que encarece o componente pré-fiscal).

A diferença está quase toda na fatia que cada Estado retira ao consumidor final.

De facto, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Portugal tem estado entre os países da UE com a gasolina e o gasóleo simples mais caros, com uma carga fiscal acima da média europeia e da espanhola.

Uma análise do Instituto +Liberdade, em paridade de poder de compra, colocava Portugal como o terceiro país da UE com impostos mais elevados por litro na gasolina 95 e o sexto no gasóleo.

Em dezembro de 2025, a ANAREC já assinalava essa diferença fiscal, lamentando que os postos junto à fronteira "não vendem nada" por causa da diferença de preço.

Respondendo à pergunta do título, sim, a diferença de 30 a 40 cêntimos por litro entre os dois países é confirmada por várias fontes, da ANAREC aos boletins oficiais da UE, e Portugal está mesmo entre os países da UE com maior carga fiscal sobre os combustíveis.

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