Toyota vai substituir o seu presidente para acelerar a transição para carros elétricos

As fabricantes estão empenhadas na eletrificação e nem os executivos escapam à reestruturação dos negócios. O presidente da Toyota, por exemplo, deverá ser substituído, por forma a acelerar a transição para carros elétricos.

Afinal, esta jornada já se iniciou noutras fabricantes e, por isso, a japonesa não quer ficar para trás.

Ontem, era ainda cedo, quando a Toyota confirmou, através de um comunicado, que Akio Toyoda, neto do fundador da fabricante e CEO desde 2009, abandonará o mais alto cargo da marca japonesa. Esta não é a primeira vez, nem tão pouco será a última, que um executivo é substituído pela sua relação com os carros elétricos.

A partir do dia 1 de abril, Koji Sato, responsável pelo departamento de branding e presidente da marca de luxo Lexus, assumirá o compromisso de reorientar a estratégia da fabricante, assumidamente focada nos carros elétricos. O novo CEO, de 53 anos, terá de acelerar um processo que já se viu começado pelas suas concorrentes.

Akio Toyoda deixa, assim, a liderança do negócio da família e assume a posição de "chairman", substituindo o atual, Takeshi Uchiyamada, que permanecerá, apesar disso, no conselho de administração.

Segundo Koji Sato, o neto do fundador da Toyota ofereceu-lhe o cargo, no final do ano passado, durante as comemorações dos 60 anos da empresa, na Tailândia. Num comunicado, Toyoda partilha, por sua vez, que a missão do novo CEO passará por transformar a Toyota numa “empresa de mobilidade”.

Conforme vimos, em setembro do ano passado, para a Greenpeace, que elaborou um relatório que compilava dados de todas as grandes marcas, a Toyota era aquela que apresentava pior desempenho e a que se mostrava menos preparada para os elétricos e para a descarbonização.

