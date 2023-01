Finanças: Sorteio da Fatura da Sorte foi suspenso

Já ouviu falar na "Fatura da Sorte"? O sorteio da fatura da sorte foi a estratégia encontrada pelo Estado Português para convencer os cidadãos a pedirem sempre o número de contribuinte nas faturas que pagam e assim ajudar no combate à evasão fiscal.

As finanças lançaram agora um comunicado a referir que o sorteio da fatura da Sorte foi suspenso. Saibam quais as razões.

Quem tivesse faturas com contribuinte estava habilitado a participar na fatura da sorte. Como referido, o objetivo desta iniciativa era incentivar os contribuintes a solicitar fatura com NIF e premiar a cidadania fiscal dos contribuintes no combate à economia paralela e à evasão fiscal.

No entanto, as finanças publicaram agora uma informação que refere que o sorteio «Fatura da Sorte» encontra-se temporariamente suspenso, aguardando o necessário preenchimento dos requisitos legais relacionados com o respetivo procedimento. O último sorteio foi realizado a 29/12, Sorteio Regular nº 52/2022 e 2º sorteio extraordinário. Foram entregues 35 mil euros em certificados do tesouro a um contribuinte de Coimbra.

Segundo refere o Jornal de Negócios, em oito anos já foram entregues, de acordo com dados da AT, 105 carros em sorteios regulares e 12 em sorteios extraordinários, no valor total de 4.275 milhões de euros. Os certificados do tesouro foram sorteados 394 vezes - 353 em sorteios regulares de 35 mil euros e 42 sorteios extraordinários no valor de 50 mil euros - no valor total de 18.695 milhões de euros.