E Porque Hoje é Sexta

Um palco para receber o Papa que custa 3 ou 4 milhões de euros, deixa qualquer um com um melão na cabeça. Ok, a pedra está cara, o betão, aumentou de preço, a mão de obra está mais cara também... mas lá está, parece que este altar é feito de tacho, um material que começa a ser muito usado em Portugal. Um tipo de material leve, que está presente em vários segmentos, da construção civil até aos aviões.

Bom, mas não vamos estar a estragar as surpresas, pois, como as imagens mostraram o palco é caro porque é alto. As cheias não lhe chegam. Já que falamos em cheias, hoje temos uma quantidade de imagens... que enche qualquer jornada da juventude. E para acompanhar, umas garrafas de vídeos do douro... categoria!



ANEDOTAS COM HUMOR

Uma mulher vai ao médico:

- Senhor doutor, tenho um grave problema... tenho um seio maior que o outro!

- Então dispa-se lá para eu ver.

A mulher cumpre o pedido e desenrola um dos seios pelo consultório fora!

- Eh lá! É realmente estranho... a senhora é casada?

- Sou sim.

- Há algum hábito que o seu marido tenha, assim mais... para o estranho?

- Bom, ele gosta imenso de dormir com uma mão no meu seio.

- Mas isso também eu faço com a minha esposa!

- Pois bem... mas tente fazê-lo dormindo em quartos separados!!!

Duas senhoras de idade trocam umas palavras: - Antes de me casar fiz amor com o meu Manel, três vezes!!! e tu? - Bastante mais, mas não sabia que vocês iam casar.

Um homem com muitos problemas de impotência vai ao médico e este receita-lhe uns comprimidos, mas avisa que os comprimidos são muito fortes e que a única maneira de fazer desaparecer a ereção, mesmo depois de ter relações, era mergulhar o "dito cujo" num copo de leite. Naquela noite, para ter a certeza de que ia dar resultado, o homem toma 3 comprimidos e fica duro como nunca. Cheio de vontade, depois de meses a seco, leva a mulher para o quarto e fazem amor à maluca, até a mulher ficar quase em coma… mas o homem estava louco ainda, ele estava ardente e como ainda não estava satisfeito, vai ao quarto da sogra e dá uma na sogra… Ainda insatisfeito, apanha o sogro distraído e pimba… segue-se a cunhada e pimba… a vizinha da frente que apareceu naquela hora lá em casa pimba também… até que finalmente o homem, cansado e satisfeito, vai até à cozinha, coloca leite num copo e mergulha lá a gaita. A sogra que entra nesse momento na cozinha, vê o que o genro está a fazer e grita apavorada para toda a família: – Fujam que ele está a recarregar…!!!

Um pai passeava com o filho.

A certa altura, o miúdo pergunta:

- Pai, o que é eletricidade?

- Bem, não sei ao certo... tudo o que sei, é que é algo que faz as coisas funcionarem.

Mais adiante, o menino fez outra pergunta:

- Pai, como é que a gasolina faz os motores trabalharem?

- Não sei, filho... não entendo nada de motores.

Depois de um curto intervalo, o miúdo faz outra pergunta:

- Pai... porquê o asfalto brilha como se estivesse molhado, nos dias de calor?

- Também não sei filho... não entendo nada de pavimentação.

Outras perguntas seguiram, com quase sempre as mesmas respostas.

Por fim, o garoto perguntou:

- Pai, não te aborreces, quando te faço todas estas perguntas?

- Claro que não, filhote... de que outra forma aprenderias alguma coisa???

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Tributo da equipa ao grande Ken Block

Cientistas recriam fuga da prisão de robô de metal de O Exterminador do Futuro

Idiotas ao volante... com marca registada!

AFEELA... o tal carro elétrico da Sony e Honda

Ar e asas... resultam em imagens incríveis

Facas a lutar umas contras as outras na prensa hidráulica

Cueca branca com Claudio Ramos num alto momento de TV

Grandes momentos em contraste com momento de grande desastre

Jogador do Sparta Praga joga com uma bodycam e o resultado é...

Joana Santos vai à cantera do governo e encontra Alice Santos, que poderá substituir a Graças Freitas

Só uma dose... e está bom!!!

Guitarrista de rua toca Voodoo Child só com uma mão... brutal!

Invenções de tirar o chapéu... ou o barreteam claro!

Carlos Sainz Jr. comprou aos 28 anos o seu primeiro carro...e foi logo um Ferrari

Sophiee O'Neill tentou seduzir LeBron James durante o jogo

Aiii raios parta o vinho...

Sim ladra bem para cão, e não está assim fora de medidas

Ovos congelados a -53C na cidade de Mohe na China

Vídeo da Força Aérea Portuguesa mostra avioneta que largou fardo de haxixe

Brutal...Cândido on Tour: Futebol de Rua

Por isso é que ela chamou a ex-sogra de brucha!!!

