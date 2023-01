Os preços dos combustíveis estão em constante alteração e os aumentos consecutivos já quase que nos deixam indiferentes. No entanto, com tantos aumentos em serviços, alimentação básica, rendas de casa e prestações do banco, ter um depósito cheio para ir trabalhar durante toda a semana, é essencial para muitas pessoas.

Chegando à sexta-feira, começam a ser projetados as alterações aos preços médios da gasolina e gasóleo, e as primeiras previsões apontam para um aumento. Saiba quanto.

As primeiras previsões apontadas para a evolução dos preços na próxima semana, apontam para aumentos. É expectável que o gasóleo venha a ter um aumento de preço até aos 2 cêntimos por litro. No caso da gasolina 95, que serve como referência, o aumento poderá atingir os 4,5 cêntimos por litro.

Com base nos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) é possível verificar que a tendência de subida se mantém desde o início do ano. Ontem, a dia 26 de janeiro, o preço médio da gasolina 95 estava nos 1,710 €/litro. No caso do gasóleo simples, o preço era de 1,639 €/litro.

Os preços são definidos por cada operador, sendo estes apenas valores médios e de referência. Para tentar poupar alguns cêntimos por litro, poderá comodamente encontrar os postos perto de si que praticam os preços mais baratos.