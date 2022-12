Toyota está a trabalhar num plano de eletrificação mais ambicioso

Mais uma vez, conhecemos a intenção das fabricantes em fazer parte da transição para uma mobilidade elétrica, com o claro objetivo de provarem ser cada vez mais sustentáveis. A Toyota está a traçar um plano de eletrificação mais ambicioso.

Os fornecedores já estão a ser avisados relativamente à mudança, a curto prazo, que a empresa quer levar a cabo.

De acordo com informações internas partilhadas pelas Reuters, a Toyota vai introduzir uma série de mudanças significativas na sua estratégia de eletrificação, a curto prazo. O objetivo passa por encurtar, ou mesmo eliminar, a lacuna que existe entre os seus carros elétricos e os dos atuais líderes mundiais do setor, melhorando a competitividade dos seus modelos, em termos de preço e de desempenho.

O novo plano estratégico da Toyota vigorará até ao início de 2026 e, para que as alterações sejam possíveis, já está a ser comunicado aos fornecedores. A empresa quer melhorar o desempenho dos seus modelos elétricos e, para isso, está a desenvolver novas tecnologias para motores, novas soluções eletrónicas, sistemas de ar condicionado integrados, entre outros. Além disso, e de modo a reduzir o peso e o custo dos seus veículos, a Toyota está a considerar a utilização de grandes peças fundidas.

As alterações poderão resultar em atrasos no calendário de desenvolvimento de alguns dos automóveis previstos para o período em que o plano estará em vigor. Mais do que isso, sabe-se que afetarão

Embora a Toyota tenha estimado que até 2030 venderia cerca de 3,5 milhões de carros elétricos por ano (ou seja, um terço do seu volume total), os líderes da empresa aperceberam-se de que, ao ritmo atual de crescimento, esta percentagem poderia ser bem superior a 50%.

Numa declaração, a empresa revelou estar "sempre a discutir e a trabalhar, ativamente, com fornecedores e parceiros", de modo a atingir a neutralidade carbónica.

