A vida de Jesus Cristo em videojogo com I Am Jesus Christ

Os estúdios polacos SimulaM encontram-se a desenvolver o seu próximo jogo, I Am Jesus Christ que, tal como o nome indica, pretende mostrar em videojogo a vida de Jesus Cristo.

I Am Jesus Christ já apresenta um Prólogo disponível para download e jogar no Steam.

Os estúdios SimulaM encontram-se a desenvolver o seu próximo jogo, I Am Jesus Christ, uma aventura de cariz religioso que tenta mostrar através de um videojogo, a vida (e morte) de Jesus Cristo.

Trata-se de um jogo ambicioso e com grande foco no detalhe histórico que tenta oferecer aos jogadores a oportunidade de experienciarem a história de Jesus Cristo, desde o momento do seu nascimento, até à sua idade adulta, crucificação e ressurreição.

Tendo como base o Novo Testamento, I Am Jesus Christ levará os jogadores por uma viagem histórica pela Antiga Galileia e Jerusalém, onde terão a oportunidade de interagir com mais de 60 personagens bíblicas apresentadas nas Escrituras.

Pelo caminho, I Am Jesus Christ solicitará aos jogadores que representam virtualmente mais de 30 milagres de Jesus Cristo, incluindo a ressurreição ou a duplicação de alimentos para alimentação das massas.

O jogo apresenta ainda, uma recriação fiel e altamente detalhada da Terra Santa, e dos principais locais por onde Cristo passou tanto tempo a espalhar a mensagem de Deus e a realizar milagres. A equipa dos estúdios SimulaM chegou mesmo a viajar para a região com o objetivo de a recriar no jogo da melhor forma.

O jogo tem como objetivo o de apresentar a Palavra de Deus de uma forma inovadora e, em termos de jogabilidade, irá apresentar uma mistura de mecânicas que envolvem quests, habilidades e exploração, combinando isso tudo com a narrativa do Novo Testamento.

O CEO da SimulaM, Maksym Vysochanskiy ​afirmou que “O nosso objetivo para este jogo é simples. Queremos providenciar aos jogadores a oportunidade de visitarem todos os locais históricos, onde Jesus Cristo viveu, e aprender um pouco mais sobre Ele, sob a forma de um jogo".We want to provide an opportunity for players to visit the historical places where Jesus Christ lived and breathed, and to learn from him by playing his story.”

O lançamento de I Am Jesus Christ está planeado para chegar ao Steam em Acesso Antecipado, no inicio de 2023. Entretanto, o Prólogo já está disponível no Steam.