Veja como funcionam os sensores de frequência cardíaca e de oxigénio dos smartwatches

Cada vez mais as pessoas usam os smartwatches não pelas horas que são mostradas, mas pelas muitas funcionalidades ligadas à saúde e bem-estar. Dos mais caros aos mais baratos, os dispositivos oferecem já tecnologias que monitorizam a nossa frequência cardíaca, níveis de oxigénio no sangue e muito mais. Sensores verdes e vermelhos estão constantemente a "vigiar" o sangue que corre nas nossas veias e há uma boa razão para isso.

O vídeo que mostramos hoje resulta de um trabalho muito bom levado a cabo pelo canal de ciência de Steve Mould.

Como funcionam os sensores do seu smartwatch, sabe?

Os smartwatches trazem hoje uma panóplia de tecnologias que permitem ao utilizador saber mais de si. Trazem, por exemplo, sensores de monitorização cardíaca, oxigenação sanguínea, monitorização do sono, acelerómetro, barómetro e até termómetro. Tudo isto permite vigiar e qualificar a atividade do utilizador para oferecer um sem número de dados relativos à vida da pessoa.

Claro que os mais importantes são os que vigiam os sinais vitais e estes conseguem os dados através do comportamento do sangue que nos corre nas veias.

No seu canal do YouTube, Steve Mould, um entusiasta de ciência, explica com muitos pormenores como funcionam estes sensores que temos nos smartwatches atualmente. O LED verde, o vermelho e a combinação com tecnologias avançadas conhecem-nos como nunca imaginamos ser possível.

Vejam os pormenores da informação aqui deixada:

Sem dúvida que a forma como estes dados são mostrados permite-nos perceber muito melhor como as empresas tiram proveito de como funciona o nosso corpo. Muito interessante!

Em tempos já havíamos mostrado como os primeiros Apple Watch faziam o seu trabalho de monitorização da frequência cardíaca. De lá até agora, mais tecnologia foi incluída e houve um enorme salto na qualidade dos sensores. Todos os anos há mais e melhor hardware aproveitado pelas marcas.