A Apple ao longo dos anos tem equipado os seus dispositivos com tecnologias que ajudam o utilizador a monitorizar a sua saúde e bem-estar. O Apple Watch recebeu sensores para vigiar a atividade cardíaca, como o ECG e o oxímetro, este último para medir a quantidade de oxigénio no sangue do utilizador.

Segundo um estudo da Universidade Brasileira de São Paulo, o sensor de oxigénio do Apple Watch Series 6 tão bom quanto o equipamento hospitalar.

Sensor de oxigénio do Apple Watch 6 é fiável?

O Apple Watch Series 6 é um "equipamento confiável" para monitorizar a saturação de oxigénio em pacientes com condições pulmonares, que poderá ajudar em futuros tratamentos médicos.

O Apple Watch Series 6 introduziu um sensor de oxigénio no sangue no dispositivo vestível, proporcionando aos utilizadores mais uma indicação sobre sua condição de saúde em geral.

Neste estudo, segundo o que é referido, esta adição de sensores da Apple pode ter algumas aplicações médicas sérias.

O estudo da Universidade Brasileira de São Paulo, publicado na Nature Magazine colocou lado a lado o Apple Watch Series 6 com um par de oxímetros de pulso comerciais.

Sensor de oxigénio tão bom como oxímetros comerciais

Aproximadamente 100 pacientes de um ambulatório de pneumologia com doença pulmonar intersticial (DPI) e doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) foram analisados com os dispositivos.

“Fortes correlações positivas" foram observadas entre o Apple Watch e os oxímetros comerciais para avaliar as medidas de frequência cardíaca e a oximetria. Embora o Apple Watch tendesse a relatar números de oximetria mais altos em média, o estudo "não observou diferenças significativas" tanto para os números de oxigénio no sangue quanto para a frequência cardíaca.

O estudo conclui que:

Os nossos resultados indicam que o Apple Watch 6 [sic] é uma maneira confiável de obter frequência cardíaca e SPO2 em pacientes com doenças pulmonares em condições controladas. O avanço da tecnologia smartwatch continua a melhorar e estudos para avaliar a precisão e confiabilidade em vários tipos de doenças devem ser realizados.

A Apple também está a realizar os seus próprios estudos em várias áreas médicas, em parceria com organizações externas. Em abril, fez uma parceria com a Universidade de Washington e o Seattle Flu Study para ver se o Apple Watch poderia prever doenças, como a gripe, ou outras doenças respiratórias.

Em setembro, a Biogen iniciou um estudo com a Apple e a UCLA sobre como o Apple Watch poderia detectar sintomas de doenças neurológicas, incluindo demência e depressão.

O Apple Watch Series 7, que ainda não foi lançado pela Apple, possui recursos de medição de oxigénio no sangue, embora não esteja claro se há uma atualização no hardware em relação ao modelo do ano passado.

