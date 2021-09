Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

The Kids Aren't Alright - The Offspring

The Offspring (também conhecida simplesmente como Offspring) é uma banda de punk rock dos Estados Unidos formada em 1984 na cidade de Huntington Beach, Califórnia amplamente conhecida no mundo todo por ser uma das bandas pioneiras do movimento pop punk. Os seus membros atuais são: Dexter Holland (voz e guitarra rítmica), Todd Morse (baixo e voz de apoio) e Kevin "Noodles" Wasserman (guitarra líder e voz de apoio).

In Wikipedia

