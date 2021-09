Os mais atentos ao segmento da indústria tecnológica já repararam que a AMD se tornou numa empresa muito mais forte após a liderança ser assumida pela atual CEO, Lisa Su.

A marca taiwanesa tem conquistado aos poucos um lugar mais confortável em vários segmentos, especialmente no setor dos CPUs. De acordo com dados recentes, a AMD já detém 16% do mercado de processadores para data centers.

A Intel ainda lidera o mercado dos processadores. No entanto, recentemente, a marca de Pat Gensinger anunciou algumas medidas estratégicas para se tornar mais forte contra a rival AMD. Em concreto, a Intel decidiu reduzir o preço dos seus chips para servidores. Mas tudo indica que, mesmo assim, a empresa taiwanesa tem muita luta para dar à concorrência.

AMD já conta com 16% do mercado de CPUs para servidores

Segundo um relatório recentemente realizado pela Omdia, uma das várias empresas de análise de mercado tecnológico, e divulgado pelo Business Wire, a AMD conseguiu atingir 16% da sua participação no segmento de processadores para data centers. Este valor representa um recorde para a empresa de Lisa Su.

Foi em 2017 que a empresa lançou a sua gama de CPUs Epyc, direcionada aos servidores, computação de alto desempenho (HPC) e outras finalidades empresariais.

Leia também: Netflix usa servidores com CPUs AMD Epyc Rome e alcança 400 Gb/s de largura de banda

A AMD aproveitou com inteligência a perda de força neste mercado por parte da Intel. Para garantir mais clientes, a empresa de Taiwan aumentou os seus serviços na cloud, ofereceu melhores produtos e assim assumiu uma maior presença neste setor.

Em suma, aos poucos, a AMD vai aproximando-se da concorrência de forma segura e confiante. No que respeita aos seus processadores para data centers, a próxima geração, com nome de código Genoa, deve chegar já em 2022 com um CPU de 96 núcleos e 192 threads.