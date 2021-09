Apple Watch será importante na monitorização de pacientes com AVC criptogénico

Em cerca de 25% dos acidentes vasculares cerebrais (AVCs) isquémicos não é possível determinar uma causa, sendo estes designados como criptogénicos. Por hora, três portugueses sofrem um acidente vascular cerebral (AVC), sendo que um deles não sobrevive e, dos restantes, metade fica com sequelas incapacitantes. Um em cada quatro sobreviventes de AVC sofre outro evento no espaço de 5 anos. É aqui que o Apple Watch, assim como outros smartwatches podem ser importantes.

Até agora, a vigilância de longo prazo exige um procedimento cirúrgico minimamente invasivo e isso pode mudar com a disponibilidade e precisão dos smartwatches com recursos comprovados de monitorização da frequência cardíaca.

Um motivo comum para derrames criptogénicos é um distúrbio do ritmo cardíaco não detetado, denominado fibrilhação auricular (FA). Como a FA ocorre de forma intermitente, é difícil deteta-la durante as 24 a 96 horas de monitorização, conforme os protocolos padrão pós-AVC.

Num estudo anterior de 2014, foi mostrado que a FA foi detetada apenas em 2% dos pacientes com AVC criptogénico como parte do protocolo de monitorização pós-AVC padrão, enquanto a monitorização contínua de longo prazo durante 12 meses conseguiu detetar fibrilhação auricular em 13% destes pacientes.

O Apple Watch e outros smartwatches com qualidade comprovada na monitorização da frequência cardíaca poderão evitar procedimentos mais invasivos para a monitorização a longo prazo.

Mas as leituras ECG do Apple Watch são fidedignas?

Os registos de ECG de derivação única do Apple Watch podem ajudar a monitorizar a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco do utilizador regularmente. Podem oferecer um potencial para uma estratégia alternativa não invasiva de vigilância do ritmo de longo prazo para diagnosticar FA nesses pacientes com AVC criptogénico.

Os investigadores da Barts Health NHS Trust em Londres estão a preparar-se para lançar um estudo controlado para determinar se a monitorização da FA do Apple Watch pode ser usada para vigilância de longo prazo nos pacientes com AVC criptogénico.

O estudo recrutará 192 participantes e estes serão equipados com o Apple Watch Series 4. Os participantes deverão realizar um registo diário de ECG durante um ano após o procedimento de ablação por cateter.

O algoritmo de notificação automática de FA estará ativo durante todo o período de estudo e se houver suspeita de FA com base no tacograma será acionada uma notificação para o participante fazer um registo de ECG. Isso será até ao ponto de tempo de 12 meses.

O tacograma é a sequência dos intervalos de tempo (RR) entre batimentos sucessivos no ECG, é o sinal cardiovascular mais simples para a caracterização da variabilidade da frequência cardíaca (VFC).

O estudo também se concentrará na compreensão da correlação entre a atividade do participante e a FA. Os dados do acelerómetro e da atividade também serão captados para correlacionar com os dados da frequência cardíaca durante este período de 12 meses.

Espera-se que o novo estudo do Apple Watch seja lançado no próximo mês de outubro de 2021, e concluído em outubro de 2023.

Apple Watch destaca-se como um equipamento de vigilância da saúde do utilizador

Espera-se que o novo Apple Watch Series 7 seja revelado no evento da Apple em 14 de setembro. Embora a maioria dos rumores sobre o novo Apple Watch se tenha concentrado no seu maior ecrã e bateria maior, ainda resiste uma esperança que a Apple possa surpreender os consumidores com um novo recurso de monitorização de saúde e bem-estar.

O Apple Watch, mas também vários outros smartwatches, estão a conquistar um mercado que é imenso, o dos equipamentos de monitorização da saúde e bem-estar.

