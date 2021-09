Apesar de agora se falar muito da integração do Android no Windows 11, a verdade é que este é um tema que já antes estava próximo deste sistema. Todos conhecem a app You Phone e a ponte que esta faz entre estes dois sistemas operativos.

Esta tem estado parada e sem novidades, mas agora surgiu uma informação interessante. Na última apresentação da Microsoft, a app Your Phone surgiu de forma discreta, mas com uma mudança radical na sua imagem. Tudo aponta para que em breve, também esta se adapte ao Windows 11.

Desde que apresentou o Windows 11 que a Microsoft tem estado a melhorar a interface das suas apps. Estas ficam mais próximas do que é agora a interface do Windows 11, adaptando-se assim ao que este sistema dá aos utilizadores nesta área que é muito importante.

A última apresentação da Microsoft, que nos trouxe tantas novidades, tinha uma escondida bem à vista de todos. Falamos da nova cara da app Your Phone, que foi vista com um design totalmente remodelado e assim adaptada a este sistema.

Do que foi possível ver, existem mudanças interessantes, com as notificações a passarem agora para o lado esquerdo desta app. Assim, ficam mais simples de ser geridas pelos utilizadores, uma vez que fluem de forma continua e natural.

Há também uma mudança das diferentes áreas que a app Your Phone dá acesso para um novo local, mais natural e mais simples. Falamos da sua nova posição no topo da interface, ficando mais acessíveis e até mais simples de encontrar pelos utilizadores.

Esta alteração profunda ainda não tem uma data para ser apresentada ao público, mas certamente que não deverá demorar a ser tornada uma realidade. O Windows 11 chega a 5 de outubro e até lá devemos ter novidades desta mudança que vai acontecer.

Com tanta mudança a chegar ao Windows 11, é natural que a Microsoft alargue a presença destes elementos a outras apps. Já o vimos acontecer em apps como as Fotografias e a Snipping Tool, com resultados muito positivos e que agradaram aos utilizadores.