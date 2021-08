EUA: 50% dos novos veículos vendidos em 2030 serão elétricos

Se na Europa as fabricantes e os governos estão a assumir este compromisso, que prevê uma significativa redução das emissões dos gases de efeito de estufa, os Estados Unidos da América (EUA) não ficarão para trás. Assim sendo, Joe Biden anunciou um objetivo bastante ambicioso.

Em 2030, 50% dos veículos novos vendidos no país serão elétricos.

Os EUA, um dos países mais poluentes do mundo, estão a seguir as pisadas da Europa e a definir objetivos ambiciosos para a redução das suas emissões. Para isso, o Presidente Joe Biden anunciou aquilo que considera ser a chave do processo – a transição para os veículos elétricos.

Por forma a acompanhar o ritmo da China, a ordem executiva estabelece “um novo objetivo ambicioso para metade de todos os veículos novos vendidos em 2030”. Ou seja, pretende-se que sejam veículos com emissões zero, podendo ser elétricos, híbridos plug-in, ou movidos a hidrogénio.

Além disso, aquando do anúncio, Joe Biden mencionou a construção de uma rede nacional de estações de carregamento, incentivos financeiros para a compra de veículos elétricos, e assistência financeira para as fabricantes e fornecedores para que procedam à transição, de forma financeiramente sustentável.

Este objetivo promoverá a redução da poluição, impulsionará a saúde pública, possibilitará o desenvolvimento da justiça ambiental, enfrentará a crise climática e permitirá que os consumidores poupem dinheiro.

EUA querem mais destaque no setor dos veículos elétricos

Além do objetivo principal de redução das emissões, os novos objetivos anunciados pelo Presidente dos EUA destinam-se a propiciar a liderança do país no mercado dos carros e dos camiões com zero emissões. Afinal, segundo o Laboratório Nacional de Argonne, em junho, menos de 4% dos veículos vendidos nos EUA eram híbridos, plug-in, ou puramente elétricos. Mais do que isso, prevê-se o reforço da cadeia de abastecimento doméstico e o aumento do emprego no setor automóvel, com bons salários e benefícios.

Apesar do apoio demonstrado face aos novos objetivos – por exemplo, por parte do United Automobile Workers, da BMW, Honda, Volkswagen e Volvo -, praticamente todas sublinharam que estes só serão atingidos se forem instaladas e disponibilizadas estações de carregamento que deem resposta aos milhões de carros que circulam pelos EUA.

