CEO da Stellantis diz que Europa não precisa da Euro 7, que só vai beneficiar empresas chinesas

O CEO da Stellantis é voz ativa e, por isso, é frequente dar a conhecer a sua opinião relativamente aos assuntos que vão surgindo. Desta vez, Carlos Tavares disse que a Europa não precisa da Euro 7 e que esta norma só vai beneficiar as empresas chinesas.

Na sua opinião, estamos a desviar, erradamente, investimento em investigação e desenvolvimento.

Já aqui vimos, por várias vezes, que o CEO da Stellantis Carlos Tavares não se priva de partilhar opiniões, ainda que essas possam ser controversas. Apesar de o Parlamento Europeu ter suavizado as medidas, recentemente, perante a nova norma Euro 7, o executivo fez questão de, mais uma vez, dar a conhecer o seu ponto de vista.

Segundo o executivo da Stellantis, a nova norma Euro 7 forçará as fabricantes a direcionar fundos para melhorar os motores de combustão dos seus modelos, desviando o foco da eletrificação, que é, na verdade, o principal objetivo.

Acho que a Europa não precisa da Euro 7. Vai desviar parte do nosso poder de I&D para algo de que não precisamos, enquanto os nossos concorrentes chineses estão a entrar no mercado apenas com carros elétricos a bateria. Porque estamos a utilizar os nossos recursos para uma tecnologia que queremos proibir? Não é senso comum.