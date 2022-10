ASUS apresenta a sua primeira fábrica inteligente habilitada para IA

O mundo está a mudar e diariamente temos notícias que compravam essa mudança. Muitas das nossas rotinas são facilitadas pos sistemas tecnológicos, nomeadamente os integrados na IoT (Internet of Things ou a Internet das Coisas) que nos permitem poupar tempo e recursos. E a nível industrial esta inovação é cada vez mais evidente.

Neste sentido, a ASUS mostrou agora a sua primeira fábrica inteligente que está preparada para a Inteligência Artificial. Vamos então conhecê-la melhor.

A primeira fábrica inteligente da ASUS

A ASUS anunciou nesta sexta-feira (28) a abertura da sua primeira fábrica inteligente que está preparada para a Inteligência Artificial (IA). Um dos grandes objetivos das instalações é poder ajudar a empresa taiwanesa a atingir as suas metas de desenvolvimento e implementação do conceito Industry 4.0, o qual engloba a utillização de tecnologias de automação e partilha de dados para aumentar a eficiência e a produtividade.

Este projeto insere-se no departamento de IoT (Internet of Things ou a Internet das Coisas) da ASUS, usando vários recursos avançados desta tecnologia. Ou seja, a indústria vai recorrer a uma rede de equipamentos com a capacidade de se comunicarem entre si e entre os utilizadores com vista ao trabalho em conjunto e sincronizado.

As instalações contam com um sistema 3D Digital Twin, uma plataforma de realidade aumentada (AR), robôs móveis e autónomos usados na logística da fábrica e ainda um sistema de inspeção para detetar defeitos orientados pela Inteligência Artificial.

Esta fábrica inteligente da ASUS tem ainda recursos "máquina para máquina" (M2M), o qual envia informações e determinados comandos em tempo real para as máquinas através de ligação wireless. Segundo Albert Chang, vice-presidente corporativo da ASUS e co-diretor do AIoT Business Group, a abertura da fábrica é um marco na transformação da empresa, referindo ainda que a unidade é um exemplo sólido dos recursos de hardware e software que a marca pode oferecer aos clientes e fornecedores.

A ASUS adianta que a fábrica tem um processo digitalizado de ponta a ponta, o que permite que a sua atividade possa ser acompanhada ao longo de toda a produção. Existe uma plataforma central de dados onde é então possível gerir a unidade.

Segundo a marca, este projeto deve assim contribuir para melhorar a qualidade dos seus produtos e também criar um ambiente de fabrico inteligente e resiliente.