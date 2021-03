Alpha Wolf, uma pick-up elétrica com visual clássico e um preço “à maneira”

Se algumas propostas de veículos elétricos têm um design radical, outras querem ficar pelo convencional. Pelo menos parece ser a intenção da marca Alpha Motor Corporation. Esta empresa, uma start-up de veículos elétricos com sede na Califórnia, revelou a sua pick-up elétrica Wolf.

É verdade que a Tesla tem um produto original para este segmento, a Cybertruck. Contudo, o seu preço promete drenar o bolso de quem a quiser comprar. Venham então conhecer uma proposta à medida de bolsos “mais pequenos”.

Pick-up elétrica para um mercado de preço médio

A Alpha Motor revelou a pick-up elétrica Wolf. Este é o terceiro veículo elétrico da empresa que já apresentou, conforme mostrado aqui, o Ace Coupe e o Jax CUV.

Ao contrário de outras propostas para este segmento das pick-ups, como é o caso dos elétricos GMC Hummer e Rivian R1T, este não irá “limpar-lhe o bolso” ou a conta bancária.

Segundo os dados disponibilizados na página da empresa, o elétrico tem um preço inicial de 36.000 dólares, sem contar os incentivos fiscais.

Aparência clássica, mas com tecnologia futurista

A carroçaria é muito similar ao que hoje conhecemos de uma pick-up com motor térmico. Dois lugares, caixa aberta e linhas convencionais. No entanto, a carrinha Wolf está disponível com um único motor e tração dianteira ou com dois motores e tração nas quatro rodas.

O fabricante afirma ter autonomia de 440 quilómetros e capacidade de reboque de 1.360 kg. A caixa tem um metro e meio de comprimento, o mesmo que a maioria das pick-ups de cabine dupla, mas também tem uma “mala frontal”.

Este veículo elétrico tem a capacidade de ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 6,2 segundos.

No que toca ao tamanho da bateria, ainda não há uma definição pública apresentada pela marca. Contudo, esta poderá ter entre 75 e 85 kWh. A velocidade de carregamento não é indicada, mas possui um “carregador rápido” e também um sistema de refrigeração e aquecimento da bateria.

Exterior bruto, mas interior de design superior

O Alpha Wolf tem um interior com um painel de instrumentos digital, bancos e sistema de áudio premium. Traz conetividade Bluetooth e um grande ecrã central sensível ao toque semelhante ao do Ford Mustang Mach-E.

Para aumentar a expansibilidade deste elétrico, dentro existem quatro portas USB e uma consola central, em vez de um assento central. A empresa diz que o interior foi “projetado para ser substituível”.

Por fora, o “camião” elétrico Wolf ostenta uma barra de proteção com faróis de nevoeiro e também o que parecem ser indicadores luminosos integrados.

O elétrico também possui um protetor de para-choque traseiro de aparência semelhante e barras de proteção com iluminação adicional. O design de apresentação aparece com pneus de todo-o-terreno e vem com rodas de 16 ou 18 polegadas.

Conforme podemos ver no site, o veículo já se encontra em pré-encomenda e poderá ser “personalizado” com outras configurações à medida dos pedidos dos clientes. Segundo o construtor, esta pick-up deverá ser colocada no mercado em 2023.

Leia também: