A culpa é do Zoom! Reverendo celebra missa de chapéu e óculos escuros

Vivemos na era de plataformas como o Zoom! Através da internet, tem sido possível realizarmos reuniões, assistir às aulas, conversar com amigos, realizar diretos, etc. No entanto, para quem não domina, estas ferramentas têm “pregado” algumas partidas.

A mais recente “vítima” do Zoom é um reverendo que celebrou a missa de chapéu e óculos escuros.

Como sabemos o Zoom tem vários filtros que permitem esconder o nosso fundo ou então dar-nos um novo estilo. Um vigário tornou-se uma sensação online depois de ter usado, por descuido, um filtro Zoom que o transformou acidentalmente num dos Blues Brothers durante um serviço religioso transmitido ao vivo.

O vídeo já foi visto milhares de vezes online, mas o padre Roberts conseguiu ver o lado engraçado. O reverendo acredita que a sua esposa Mandy, inadvertidamente selecionou o filtro enquanto configurava o seu smartphone para gravar o serviço no passado domingo, 7 de março.

Por norma, o direto do reverendo é visto por cerca de 20 a 30 seguidores. No entanto, naquela dia, as visualizações ultrapassaram as 2500 na página do Facebook.

Com as videoconferências no zoom e em outras plataformas, os utilizadores começaram a expor publicamente o seu espaço. Em alguns cenários não há problema, mas há outros em que dava jeito “tapar tudo”. Para colmatar tal situação, a plataforma Zoom tem uma funcionalidade com o nome Plano de fundo virtual. Tal como o nome sugere, esta funcionalidade permite aplicar uma imagem de fundo enquanto está online na sua videoconferência – saber mais aqui.

