Arrase nas suas apresentações: 5 sites para fugir ao PowerPoint habitual

Quando precisamos de montar uma apresentação, seja ela para fins académicos ou profissionais, o instinto é abrir o PowerPoint e moldar os templates que lá nos são sugeridos para aquilo que pretendemos. Provavelmente, já reparou que, embora seja muito intuitiva, o resultado final é sempre muito semelhante.

Se pretende conseguir apresentações mais arrojadas e dinâmicas, deixamos-lhe 5 plataformas que vão, com certeza, ajudá-lo nessa tarefa.

Um dos grandes segredos para uma boa apresentação passa exatamente pelo suporte digital que a acompanha. Por isso, deve ser construído de forma a não aborrecer quem está a ver e a ouvir.

Nesse sentido, existem muitas plataformas que propõem uma infinidade de templates diferentes e mais originais do que os habituais encontrados no PowerPoint. Fique com 5 sugestões.

#1 – PowerPoint School

Nesta plataforma vai encontrar templates já prontos para PowerPoint e Google Slides. Desde os mais minimalistas, até aos mais coloridos e preenchidos. Aliás, tem disponível apresentações já prontas, mas também apenas determinados elementos, como gráficos, ou formas de posicionar o texto.

Em qualquer opção que abra ser-lhe-á mostrado um vídeo do criador a explicar como construiu a apresentação, para que possa aprender e saber como alterar. No final da página, será apresentado o botão para efetuar o download, se desejar.

Posteriormente, o template estará disponível dentro de um ficheiro zippado e, dependendo da sua escolha, poderá usar uma apresentação pronta com, ou sem animações.

PowerPoint School

#2 – Slides Go

Com versão disponível em português, o Slides Go compila uma panóplia de apresentações bastante diferentes. Podemos aceder aos populares, sabendo o que está a ser mais utilizado, bem como procurar por temas específicos.

Além de templates para apresentações, possui tutorias e dicas para vários momentos, como, por exemplo, para uma apresentação online de qualidade.

Slides Go

#3 – Zoho Show

Contrariamente às restantes, esta plataforma permite que a apresentação seja construída online e só depois seja feito o download. Tem disponíveis vários templates mais simplistas, embora muito variados.

Conta com uma área de trabalho bastante extensa e generosa, possibilitando a criação de reuniões, blocos de notas, documentos partilhados, email, campanhas, entre muitas outras coisas. Explore, porque vale a pena!

Zoho Show

#4 – Visme

De forma muito intuitiva, esta plataforma permite criar, desde apresentações e infografias, até gráficos, vídeos, gifs e documentos. Todos os elementos podem ser construídos de modo a serem apresentados de forma interativa e animada.

É uma plataforma muito versátil que merece ser explorada pela quantidade considerável de conteúdo que dispõe.

Visme

#5 – Genial.ly

Muito semelhante ao Visme, esta plataforma oferece a possibilidade de criar imagens interativas. Portanto, ao invés de ter uma apresentação slide a slide, pode simplesmente optar por ir desvendado os elementos da imagem.

Além disso, possibilita a construção de apresentações, infografias e guias, por exemplo, disponibilizando templates já prontos, embora permita construi-los de raiz.

Genial.ly

Uma sugestão é, por exemplo, reunir alguns templates que goste e misturar os elementos, de forma a tornar as apresentações ainda mais exclusivas. Aproveite, explore as plataformas e arrase nas suas próximas intervenções!

Leia também: