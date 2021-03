Under the Jolly Roger navega para a Xbox

Under the Jolly Roger (não me refiro à velhinha faixa dos Running Wild), está a caminho da Xbox One e Xbox Series X. Essa foi a confirmação recente dos estúdios russos HeroCraft.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo que nos vai permitir novamente, saborear uma vida de pirata.

O mundo dos piratas está de regresso com Under the Jolly Roger. A migração para a Xbox One e Xbox Series X, está a cargo dos estúdios russos HeroCraft, e o jogo será um RPG de mundo aberto que se passará no mundo dos Piratas.

Under the Jolly Roger é um jogo no qual o jogador terá direito a tudo o que nos vem à mente quando pensamos num jogo de piratas.

O mundo dos piratas de Under the Jolly Roger

Este jogo é um título de ação e aventura que vai decorrer num gigantesco mundo aberto à exploração, onde o horizonte é o limite.

Com um vasto oceano para explorar, o jogador irá deparar-se com inúmeras aventuras e eventos que levarão o jogador a sentir na pele todas as emoções de um verdadeiro pirata.

Trata-se de uma temática bastantes vezes abordada em videojogos e que desde sempre esteve presente (desde os tempos de Treasure Island, no Spectrum 48K) e como tal, bastante apreciada.

Em Under the Jolly Roger o jogador irá poder passar por inúmeras experiências em tempo real, que podem ir desde tornados em alto mar, a encontros com seres marinhos como o Kraken.

Como não poderia deixar de ser, também existirão confrontos marítimos quando nos encontramos com outros navios, abalroando-os ou tentando não ser abalroados.

Também existem dezenas de Colónias, Vilas e Fortes espalhados pelo mapa nos quais teremos várias quests e missões a serem concluídas. Algumas, serão no mar e outras em terra que nos levarão a pisar terra firme e usar as espadas como principal arma, contra outros piratas, ou outros seres menos… humanos.

Segundo os HeroCraft Studios, Under the Jolly Roger chegará à Xbox One e Xbox Series X nesta Primavera.