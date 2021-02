TOP 5: Plataformas úteis para estudantes

Enquanto estudantes, por vezes, surge a dificuldade em encontrar plataformas de auxílio ao estudo, bem como outras que tornem, por exemplo, os muitos trabalhos mais originais. Além disso, nem sempre estão disponíveis, nas versões gratuitas, funcionalidades suficientes para que tiremos proveito da plataforma que estamos a querer usar.

Para ajudar na tarefa de encontrar bons sites para os vários afazeres, trazemos-lhe um TOP 5 de plataformas disponíveis para os mais variados fins.

Com o confinamento, o computador passou a ser o companheiro mais assíduo de um estudante. Desde as aulas e os apontamentos, até ao estudo, aos trabalhos e aos exames e testes.

Portanto, para otimizar os vários momentos, existe uma panóplia de plataformas desenvolvidas para praticamente todos os fins, mas com um em comum: auxiliar o estudante.

#1 – Docsity

Por vezes, os conteúdos lecionados não chegam ao destinatário de forma clara e as dúvidas pairam na hora do estudo. Portanto, o Docsity disponibiliza uma troca de documentos entre estudantes, além de uma área de perguntas e respostas e vídeo aulas.

Então, a plataforma funciona quase como um jogo, a partir do qual só se recebe consoante o que se dá. Ou seja, o acesso aos documentos pretendidos é cobrado através de pontos. Para os recolher, o utilizador deve submeter também ele documentos ou responder a perguntas.

Além disto, o mood nem sempre está voltado para um momento que deve ser de absorção de conteúdo. Por isso, a plataforma ainda disponibiliza um separador de Guias e Dicas para realização de esquemas mentais e para melhorar a concentração na hora do estudo.

Ainda que seja uma plataforma segura, o espírito crítico e a pesquisa não devem ser deixados de lado, de modo a não serem recolhidas informações ou dados errados.

Docsity

#2 – Adobe Spark

Na hora de realizar um trabalho, ainda que não seja o mais importante, a aparência pode ser o fator diferenciador. Então, trabalhos bem apresentados e originais podem efetivamente fazer a diferença e até estar na origem de uma possível nota mais alta.

Para isso, o Adobe Spark tem à disposição um conjunto de funcionalidades muito interessantes e que, a ser exploradas, podem criar trabalhos bastante diferentes.

Além da edição de imagem para os vários fins e momentos, a plataforma oferece um separador para edição de páginas web – uma forma de montar um trabalho multimédia com texto e imagens a surgir de forma fluída e coerente.

Mais, permite que sejam criados pequenos vídeos, simples e intuitivamente.

Adobe Spark

#3 – Snappa

Conforme promete, esta plataforma pode ser a solução para a montagem de imagens originais e diferentes de qualquer tipo. Para isso, além de poder definir qualquer tamanho que queira, tem alguns predefinidos, como o de uma publicação no Facebook, no LinkedIn e no Instagram.

Além disso, oferece ferramentas para a elaboração de infografias, bem como personalização de qualquer outro trabalho relacionado com imagens.

Snappa

#4 – Infogram

O Infogram tem à disposição elementos e funcionalidades que tornam a criação de infografias muito simples. Além disso, possibilita a elaboração de mapas e gráficos interativos, tornando-os mais apelativos e dinâmicos. Mais, também podem ser criadas apresentações, posters e imagens para publicações em redes sociais.

De forma a facilitar, dispõe de templates predefinidos, que podem ser alterados e personalizados consoante a necessidade.

Infogram

#5 – Gridzzly

A última plataforma que lhe trazemos tem um objetivo bastante simples e é, também ela, muito intuitiva. Além disso, vai ao encontro de uma das palavras de ordem de um estudante: poupar.

Então, apesar de existirem à venda cadernos e blocos de folhas milimétricas, nem sempre a necessidade implica a sua compra. Então, se pretende apenas algumas folhas, a Gridzzly disponibiliza sete tipos de traçado, que podem variar em espaçamento e transparência.

Contudo, se for efetivamente preciso um caderno, torna-se muito mais económico se for montado em casa e esta plataforma pode ajudar nessa tarefa.

Gridzzly

Com isto, os trabalhos e apresentações tornar-se-ão muito mais dinâmicos e diferentes, além de conhecer agora plataformas que podem auxiliar o momento do estudo. Ser-lhe-ão, certamente, muito úteis. Boa sorte!

