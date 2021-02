Google Chrome consome 10x mais RAM que o Safari? Parece que sim…

Não é novidade nenhuma que o browser Google Chrome tem como ponto fraco o consumo excessivo de memória RAM. Ao longo dos últimos anos muitas novidades e otimizações têm sido apresentadas, mas a verdade é que quando acedemos à interface de gestão de memória facilmente percebemos a quantidade de RAM consumida por este browser da gigante das pesquisas!

Testes recentes revelam que o Google Chrome consome 10x mais RAM que o Safari com o macOS Big Sur instalado. Conheçam os resultados!

O teste foi simples e o resultado “simplesmente” impressionante. De acordo com o apresentado pelo site flotato, o teste foi feito numa máquina virtual acabada de instalar e foram apenas abertos dois separadores nos browsers tanto no Google Chrome (da Google) como no Safari (Apple). Para a realização do teste foram abertos os sites do twitter e do Gmail. Como se pode ver, o Chrome consumiu 730 MB enquanto o Safari se manteve nos 73 MB (1/10 do consumo de RAM do Google Chrome). O Flotato foi ainda mais eficiente ao precisar apenas de 63 MB para as mesmas operações.

Num outro gráfico pode-se ver, ao longo do tempo, que o Google Chrome chegou a 1GB com apenas dois separadores. O Safari da Apple manteve-se nos 80 MB. Os gráficos seguintes mostram os recursos necessários ao nível de RAM e CPU.

Num outro teste (ao qual foi designado de “teste de stress”), com 54 separadores abertos, o Chrome voltou a surpreender pela negativa. O Chrome necessitou de 290 MB de RAM enquanto o Safari apenas 12 MB.

No gráfico seguinte facilmente se percebe a quantidade de recursos que o Chrome necessita. De referir também que os testes foram realizados sem qualquer extensão instalada e tudo foi realizado numa máquina nativa.

Aparentemente, segundo o autor dos testes, em ambiente virtualizado, talvez o macOS Big Sur não conseguisse ter o melhor desempenho. No entanto, realizando os testes em máquina nativa percebe-se que o Chrome continua a ter um consumo de recursos muito excessivo.

Os testes foram realizados num MacBook de 16″ de 2019 com 2,4 GHz, 8-Core Intel Core i9 com 32 GB 2667 MHz DDR4 RAM e com uma GPU AMD Radeon Pro 5500M 8GB.