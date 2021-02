Lançamento de Kings Bounty II sofre pequeno adiamento

Kings Bounty II, o sucessor de um dos mais emblemáticos jogos de estratégia medievais, chega este ano ao mercado e recentemente foi revelado pela sua editora que vai ter um pequeno adiamento.

Em comunicado oficial, a Koch Media revelou a nova data de lançamento e as razões que levaram ao adiar do lançamento do jogo.

Segundo comunicado recente da Koch Media, Kings Bounty já não vai ser lançado a 21 de março tal como se encontrava originalmente previsto.

Com o objetivo de aprimorar o resultado final para todos os jogadores (de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC), Kings Bounty II, que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios 1C Entertainment, receberá um adiamento de cerca de 4 meses. A nova data de lançamento é agora, 24 de agosto.

“Em equipa, tomámos a decisão difícil de adiar o jogo mais para adiante neste ano, para nos certificarmos que temos o tempo suficiente para desenvolver o jogo, da forma o mais perfeita possível e, dessa forma, entregar um produto de qualidade superior aos jogadores.” afirmou Nikolay Baryshnikov, CEO da 1C Entertainment.

“Estamos atualmente numa fase do desenvolvimento do jogo em que o mesmo se encontra completo e jogável, mas precisamos de mais tempo para finalizar os nossos testes e correções. Este adiamento permite-nos ter mais uns meses para estas necessidades, pois este é o nosso projeto mais importante para nós, com toda a grandiosidade que possui, tal como um open world ambicioso e uma narrativa extremamente complexa. Tudo isto, assente numa jogabilidade assente em mecânicas RPG e Tactical Turn-Based.”, adiantou Denis Maltzev, produtor de King’s Bounty II.

Kings Bounty II

A história do jogo decorre em Nostria, uma das regiões do reino de Antara onde surgem rumores de um Mal antigo se começa a manifestar. Florestas tornadas em pó, aldeias inteiras desaparecem sem deixar rasto…. Os rumores mencionam ainda o aparecimento de monstros terríveis que nem mesmo os mais corajosos guerreiros conseguem enfrentar e que vagueiam agora pela terra.

Em Kings Bounty II, o jogador controla um de três heróis possíveis (casa qual com a sua personalidade e habilidades) e irá experienciar uma aventura com uma história não linear, onde cada decisão ajuda a moldar o destino de Antara.

O jogador terá um papel crucial na salvação do reino, seja ao comandar as tropas num ataque contra os terrores que assolam a terra, ou na criação de relações com os habitantes locais. O jogo vai ter um grande leque de áreas em que o jogador terá de participar.

O jogo encontra-se dividido em duas fases distintas. Uma perspetiva na terceira pessoa através da qual o jogador explora a terra, resolve side quests e contacta com os habitantes locais. E outra perspetiva, mais clássica em jogos táticos por turnos, quando o combate começa.

Em Kings Bounty II, o terreno onde o combate decorre tem uma importância crucial para o desfecho das batalhas. Quando se entra em combate, o terreno espelha perfeitamente a parte do mapa onde o jogador se encontra. Isto leva a que tenha de haver uma maior preocupação em avaliar o terreno antes de se avançar, evitando emboscadas ou posições estratégicas menos favoráveis.

Tal como referimos aqui, em Kings Bounty II existe um novo sistema de desenvolvimento dos nossos personagens. Este sistema assenta nas ações do jogador no decorrer da aventura e irá levar a uma orientação do nosso personagem para aquilo que a 1C identifica como Ideais. São 4 os ideais diferentes para os quais as nossas ações podem pender: Força, Arte, Ordem e Anarquia.

Kings Bounty II será lançado a 24 de agosto para for PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.