Os 10 casos mais insólitos que aconteceram no mundo da tecnologia em 2021

O setor tecnológico não se resume apenas ao lançamento de produtos e a novidades sobre os equipamentos, software e marcas. Este é também um segmento marcado por cada vez mais histórias caricatas, algumas divertidas mas outras também há que até colocam as pessoas nalguma situação de perigo.

Assim, como que um apanhado do que se passou, hoje deixamos os 10 casos mais insólitos que aconteceram no mundo tecnológico neste ano de 2021.

Analisámos os nossos artigos e fizemos um apanhado de 10 das mais caricatas situações que aconteceram no mundo da tecnologia neste ano de 2021 que está quase a dizer-nos adeus. Deixamos então essas notícias por ordem cronológica da mais antiga para a mais recente.

1 - Linha ferroviária na China fica bloqueada 20 horas devido ao fim do Adobe Flash

No mês de janeiro deste ano divulgámos a situação insólita onde o fim do Adobe Flash bloqueou uma linha ferroviária na China durante 20 horas. O motivo foi que todo o sistema, como a rede de controlo responsável pelo transporte de pessoas e pelo comando das bagageiras, era gerido pelo software da Adobe.

A história tornou-se ainda mais caricata depois de se descobrir que tinha sido usada usada uma cópia pirata do Adobe Flash na ferrovia. Ou seja, depois da morte do programa, esta foi a forma encontrada para manter o sistema ferroviário em funcionamento.

2 - Mulher encomenda iPhone 12 Pro Max da Apple e recebe bebida com sabor a maçã

Já em fevereiro o caso, também na China, foi o de uma mulher que encomendou um exemplar do iPhone 12 Pro Max e recebeu em sua casa nada mais do que um pacote de sumo com sabor a maçã.

O mais curioso é que a compra terá sido feita através da na loja oficial da Apple no dia 16 de fevereiro. Já em sua casa chegou então apenas uma caixa com um pacote de sumo de maçã no interior.

3 - Mulher liga para a polícia… por causa do seu aspirador inteligente

Em abril foi notícia o caso de uma mulher norte-americana que ligou para a polícia por suspeitar que alguém lhe estaria a roubar a sua casa. No entanto, a culpa era apenas do seu aspirador inteligente. A mulher não ganhou para o susto por causa do seu pequeno gadget.

Yana Sydnor ouviu barulhos estranhos e fortes dentro da sua casa e pensou que fosse um ladrão. Ela e os filhos acordaram sobressaltados e ligaram para a polícia escondidos na casa de banho. A polícia chegou e estava a tentar arrombar a casa. Mas o suposto ladrão era, afinal, um aspirador inteligente Robovac que se encontrava então caído ao fundo das escadas.

4 - Google: Cidadão argentino comprou domínio no país por cerca de €5

Também em abril, um cidadão argentino comprou a propriedade do domínio da Google no país por 540 pesos argentinos (aproximadamente 5 euros). Por causa disso, a plataforma google.com.ar esteve desativada durante algum tempo.

O cidadão, Nicolas Kuroña, comprou o domínio no mesmo dia em que a propriedade da Google sobre ele expirou. Além disso, escreveu na rede social Twitter que a compra foi legal e feita em conformidade.

5 - Mulher tem mais de 4.000 produtos do Final Fantasy e quer entrar no Guiness

No mês de agosto mostrámos uma colecionadora que revelou ser uma verdadeira fã da saga de jogos Final Fantasy. Como tal, a mulher afirmou que tem mais de 4.000 itens referentes ao jogo e, desta forma, pretendia entrar para o livro de recordes do Guiness.

A utilizadora Taline partilhou com todos as sua coleção através de uma publicação no Reddit e refere que começou a colecionar quando tinha apenas 9 anos de idade. Atualmente conta com dois quartos completamente cheios de vários produtos colecionáveis do jogo. Dos itens fazem parte jogos, livros, bonecos de personagens, posters, quadros, pinturas, louças, camisolas, entre outros.

6 - Utilizador encontra luva de dedo debaixo do adesivo térmico da sua RTX 3090

Também em agosto a situação insólita que noticiámos foi a de um utilizador que descobriu uma luva de dedo por debaixo do adesivo térmico da sua placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition. A descoberta foi de tal forma inesperada e caricata, que o utilizador fez mesmo questão de a partilhar com a comunidade online.

O jogador teve que abrir a sua GPU para trocar o adesivo térmico, uma vez que o equipamento apresentava um sobreaquecimento de 110º C nas memórias que ainda não tinham muito uso. No entanto, tal não foi a sua surpresa quando descobriu que por debaixo das peças se encontrava aquilo que, à primeira vista, parecia um preservativo. Mas após uma análise mais cuidada, percebeu que o objeto intruso se tratava de uma luva de dedo.

7 - Fã da Xbox tem uma coleção com 92 comandos da consola

Em setembro divulgámos mais uma situação caricata do mundo dos videojogos. O utilizador do Reddit Killshot4077 publicou na secção da Xbox da plataforma a sua espantosa coleção com um total de 92 comandos da Xbox que acompanharam todas as gerações da consola da Microsoft.

Na coleção, apenas tem um exemplar da primeira geração. Mas trata-se de um comando muito especial, designado Duke!, que foi o primeiro desenvolvido para a Xbox. E para além disso, o utilizador revelou também ter 11 consolas da Microsoft.

8 - Homem finge ser atropelado mas é tramado pela câmara de um Tesla

Também em setembro o caso insólito foi o de um homem do Louisiana, nos Estados Unidos da América, que fingiu ter sido atropelado por um carro Tesla, tendo posteriormente feito uma denúncia às autoridades. No entanto, a imagem captada pelo Tesla revelou tal se tratava de uma mentira.

Assim, após a investigação, a polícia concluiu que não houve nenhum tipo de atropelamento. A suposta vítima, com o nome de Bates Jr., tinha-se lançado para o chão de forma intencional. Para concluir tal facto, a polícia recorreu à câmara integrada no Tesla que revelou tudo o que tinha acontecido. Arthur Bates Jr. reconheceu que tudo tinha sido uma mentira, tendo sido detido pela polícia.

9 - Mulher engole AirPods e grava os sons do seu estômago

Em novembro falámos sobre o caso de uma mulher que engoliu os seus AirPods da Apple. Mas, além disso, que já de si é estranho, os auriculares também gravaram os sons do seu estômago, assim como a voz da sua dona, entre outros barulhos.

A cidadã norte-americana Carli Bellmer partilhou o sucedido na sua conta da rede social TikTok através de um vídeo onde, a chorar compulsivamente, refere que confundiu o medicamento ibuprofeno que estava na sua mão, com os AirPods que estavam na outra e engoliu os auriculares em vez do comprimido.

Já no mês de fevereiro, um outro caso dava conta de um homem que tinha engolido um AriPod enquanto dormia.

10 - Mulher recebe 6 consolas Nintendo Switch por engano… e deixam-na ficar com elas

A última história foi revelada neste mês de dezembro e aconteceu com Deborah Lewis, uma mulher norte-americana de 68 anos que recebeu seis consolas Nintendo Switch por engano na sua casa. A entrega foi feita pela empresa Target que acabou então por deixar os equipamentos na morada errada.

O mais curioso de tudo é que ao dar conta do erro cometido, a empresa de entregas acabou por deixar a senhora ficar com as populares consolas.

Desta forma, resta-nos aguardar para conhecermos quais as histórias e situações caricatas e insólitas que o novo ano de 2022 nos reserva!