EUA: Homem engole um AirPod da Apple enquanto dormia

Em todo o mundo há regularmente histórias insólitas e caricatas, algumas mais graves e outras mais divertidas. E a que contamos de seguida envolve os auriculares da Apple e provocou um grande susto para o seu interveniente.

Um homem residente em Massachusetts, nos EUA, adormeceu com os seus AirPods colocados. E, quando acordou sentiu um mal-estar estranho tendo vindo depois a descobrir que havia engolido um dos auriculares da Apple.

Homem engole AirPod enquanto dormia

Bradford Gauthier, residente em Worcester, Massachusetts, nos EUA, passou por um episódio insólito na passada terça-feira após descobrir os perigos que existem por dormir com os seus auriculares colocados.

Depois de ter limpo neve durante duas horas na noite de segunda-feira, Gauthier colocou os seus AirPods da Apple e foi deitar-se na cama. No entanto, ao acordar de manhã, o homem percebeu que lhe faltava um dos seus auriculares. Para além disso, sentia também um mal-estar ligeiro no meio do peito.

No entanto, Gauthier não deu grande importância e voltou a fazer as suas tarefas diárias, referindo ao WWLP News 22 que “voltei de manhã e limpei a neve durante uma hora. Quando entrei em casa, tentei beber um copo de água mas não consegui”.

Por sua vez, a família de Gauthier ainda brincou com a situação dizendo que provavelmente ele teria engolido o AirPod. Mas, para ele, aquela possibilidade fez sentido e foi então aí que se deslocou ao hospital onde fez um Raio-X. E o exame mostrou ao médico que, realmente, o homem tinha o auricular alojado no seu esófago.

Segundo conta Gauthier:

O médico gastroenterologista disse que é extremamente incomum que um bloqueio não seja doloroso ou muito desconfortável. Nunca me ocorreu que [dormir com auriculares no ouvido] pudesse representar um risco à minha segurança. Tive muita sorte.

O norte-americano deixa ainda o alerta para que outras pessoas tenham cuidado com situações semelhantes à sua.