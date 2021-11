Mulher engole AirPods e estes gravaram os sons do seu estômago

Volta e meia surgem notícias bem insólitas no mundo tecnológico. Umas menos graves do que outras mas todas elas sobre situações que nos deixam admirados e por vezes incrédulos.

A história de hoje é a de uma mulher que engoliu os seus AirPods da Apple. Mas, para além disso, que já de si é estranho, os auriculares também gravaram os sons do estômago da sua dona.

Mulher engole AirPods que gravam os sons do seu estômago

A situação insólita aconteceu a Carli Bellmer, uma cidadã norte-americana que partilhou o sucedido na sua conta da rede social TikTok. Segundo as informações divulgadas, a mulher engoliu um dos seus AirPods da Apple no início deste mês de novembro. No entanto, como se não bastasse, o pequeno auricular entrou pelo organismo de Bellmer e ainda registou alguns sons do seu estômago, assim como a voz da sua dona, entre outros barulhos.

No vídeo, a mulher explica, a chorar compulsivamente, que confundiu o medicamento ibuprofeno que estava na sua mão, com os AirPods que estavam na outra e engoliu os auriculares em vez do comprimido. Os vídeos de Bellmer costumam ter entre 1.000 a 3.000 visualizações, mas este em concreto já conta com mais de 3,3 milhões.

A norte-americana disse que como os auriculares estavam ligados ao seu iPhone, ela conseguiu ter mensagens de áudio no iMessage onde o som havia sido captado pelo AirPod dentro de si mesma. Portanto foram ouvidos barulhos do estômago e o som da sua voz numa perspetiva interna.

Bellmer disse ainda que procurou ajuda médica onde lhe foi confirmada a presença do gadget. Passado algum tempo pediu uma radiografia e percebeu que o AirPod já havia desaparecido. Mas a mulher disse que não deu conta dele sair.

Uma vez que os equipamentos não têm fios, aumenta a probabilidade de este género de situações acontecerem. E esta já não é a primeira vez que aqui noticiámos um caso destes. Em fevereiro deste ano, por exemplo, também divulgámos a situação de um homem nos Estados Unidos que engoliu um Airpod enquanto dormia. O homem só descobriu quando percebeu que lhe faltava um dos auriculares e que também sentia também um mal-estar ligeiro no meio do peito.