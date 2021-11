Tal como qualquer outra versão do Android, também a MIUI da Xiaomi permite aos utilizadores ver as apps que estão abertas e a correr em segundo plano. Desta forma, podem alternar entre as diferentes apps que estão a uso.

Claro que a Xiaomi quis elevar esta sua personalização e por isso resolveu dar-lhe ainda mais possibilidades. Para além de mostrar estas pré-visualizações, a MIUI permite também desfocar estas apresentação e assim dar mais privacidade aos utilizadores.

A Xiaomi dá à sua MIUI um conjunto de melhorias que o Android não tem presentes de forma nativa. Estas melhorias elevam esta capa de personalização a um novo nível e tornam-capaz de oferecer ainda mais aos utilizadores dos smartphones.

Uma das mudanças que a Xiami colocou na MIUI foi a possibilidade de desfocar as pré-visualizações das apps abertas. Com esta funcionalidade, mesmo que alguém esteja a ver o ecrã do utilizador, nunca verá o que as apps têm presente e estão a apresentar. Privacidade e segurança surgem assim de forma natural.

Esta funcionalidade pode ser ativada para cada app presente de forma isolada e assim desfocar as suas pré-visualizações. Abram as Definições da MIUI do Xiaomi e depois escolham a opção Aplicações. Aqui dentro, deve selecionar Gerir aplicações.

Aqui dentro vão encontrar a lista de apps que estão instaladas no smartphone. Para cada uma destas que querem desfocar as pré-visualizações, vão ter de a selecionar e depois descer para o final, para a opção desfocar as pré-visualizações de aplicações.

Esta estará desativada e devem apenas escolher para a ativar de imediato. Após isso, podem de imediato ver como ficam as pré-visualizações das apps abertas, devendo as escolhidas ficar desfocadas e como tal invisíveis para olhares alheios.

Esta é uma opção simples e que pode e dever ser ativada na MIUI para trazer mais privacidade. Protegida de olhares alheios, as apps nos Xiaomi vão poder ser usadas sem o medo de estarem a ser espiadas e vistas por quem não interessa.